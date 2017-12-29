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Мэр Бельц Ренато Усатый объявил о референдуме по вопросу о собственной отставке
29.12.2017

Бельцкий мэр обратился к советникам от своей партии созвать чрезвычайную сессию муниципального совета с инициативой о проведении референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому.

Об этом Усатый заявил в прямом эфире через соцсети в связи с развязанной центральными властями пропагандистской кампании «по спасению Бельц», после спровоцированного частной компанией «мусорного кризиса».

«Сейчас должны решать именно бельчане, которые доверили мне руководить городом», - подчеркнул Усатый.

В этой связи он обратился к фракции «Нашей партии» в муниципальном совете инициировать 29 декабря созыв чрезвычайной сессии Совета по вопросу о проведении референдума об отзыве мэра Бельц Ренато Усатого.

Кроме того, Усатый отметил, что уйдет в отставку даже если за нее выскажется всего 50% + 1 избиратель, а не столько же избирателей, сколько высказались за его избрание, как это предусматривает Кодекс о выборах.

Во избежание всяких спекуляций о потраченных бюджетных средствах, Усатый пообещал полностью их компенсировать. «Все деньги, которые потратит ЦИК, я обещаю компенсировать тротуарной плиткой, асфальтом и другим необходимым для Бельц», - добавил Ренато Усатый.

Усатый был избран мэром Бельц на прошедших 14 июня 2015 года местных выборах. Тогда, за него проголосовали 72,46% избирателей, а он стал мэром с первого тура.

Сегодня, в результате развязанных центральными властями против Усатого репрессий, он вынужден находиться за пределами Молдовы, продолжая руководить городом из-за рубежа.


 
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