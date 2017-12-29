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Политика
Депутаты обратились в Конституционный суд после отказа Додона утвердить министров
29.12.2017

Назначить новых министров вместо президента должен председатель парламента. Так считают депутаты из юридической комиссии, которые обратились в Конституционный суд. По их словам, глава государства снова блокирует работу кабмина, повторно отказываясь назначать кандидатов, выдвинутых премьером. Депутаты надеются, что новые министры приступят к работе до Рождества. 

"Мы попросили суд объявить о необходимости временного исполнения обязанностей президента страны, чтобы назначить членов правительства. Надеемся, что суд вынесет решение в ближайшее время. Может, даже на следующей неделе", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу. 

В сентябре Игорь Додон дважды отказался назначить Евгения Стурзу министром обороны. Конституционный суд тогда назвал это временной неспособностью президента исполнять должностные обязанности. И указ вместо него подписал председатель парламента. 

Сейчас в правительстве - семь вакансий. Назначить должны двоих вице-премьеров и пятерых министров. 

Игорь Додон отклонил предложенные кандидатуры повторно. И написал в соцсетях, что не собирается уступать.


 
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