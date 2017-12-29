29 Декабря 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Уставшая Сильвия Раду тайно улетела из Кишинева на ракете
29.12.2017

И.о. примара муниципия Кишинев Сильвия Раду отправилась на зимние каникулы. Об этом сообщил председатель фракции Либеральной партии в муниципальном совете Ион Чебану на своей странице в Facebook.

- Спи спокойно, Кишинев, наш начальник отдыхает, - написал либерал.

Он сказал, что Сильвия Раду устала и полетела на ракете на десятидневные каникулы. Но, по словам Чебану, она никому не сообщила о своем внезапном отъезде.

- После ее заселения в кабинет генерального примара, после решения проблемы с новогодней елкой, ям на дорогах, системы канализации, обеспечения противогололедными материалами столицы она позвала Деда Мороза во все детсады.

А после уставшая мадам Раду полетела на ракете проводить свой десятидневный зимний отпуск, так как она имеет на это право, она же начальник. – усмехнулся Ион Чебану.


 
Количество просмотров:
149
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.