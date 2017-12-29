Уставшая Сильвия Раду тайно улетела из Кишинева на ракете

И.о. примара муниципия Кишинев Сильвия Раду отправилась на зимние каникулы. Об этом сообщил председатель фракции Либеральной партии в муниципальном совете Ион Чебану на своей странице в Facebook.

- Спи спокойно, Кишинев, наш начальник отдыхает, - написал либерал.

Он сказал, что Сильвия Раду устала и полетела на ракете на десятидневные каникулы. Но, по словам Чебану, она никому не сообщила о своем внезапном отъезде.

- После ее заселения в кабинет генерального примара, после решения проблемы с новогодней елкой, ям на дорогах, системы канализации, обеспечения противогололедными материалами столицы она позвала Деда Мороза во все детсады.

А после уставшая мадам Раду полетела на ракете проводить свой десятидневный зимний отпуск, так как она имеет на это право, она же начальник. – усмехнулся Ион Чебану.