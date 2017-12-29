Менее известные детали о новом вице-спикере Парламента!

Председатель парламентской Европейской народной группы Валерий Гилецки недавно был избран на должность вице-спикера парламента. В связи с этим, предлагаем Вам ознакомиться с результатами его парламентской деятельности.

Как сообщает портал ТРИБУНА, Валерий Гилецки является депутатом парламента с 2009 года.

С момента получения депутатского мандата, он был автором и соавтором 62 проектов законодательных инициатив, из которых 11 находятся на этапе рассмотрения, 15 – на этапе принятия, 21 – принята парламентом, 2 – отклонены и 13 отозваны.

Валерий Гилецки был и является членом парламентской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы и входит в состав 19 групп дружбы со следующими странами: Норвегия, Великобритания и Северная Ирландия, Азербайджан, Эстония, Германия, Франция, Италия, Литва, Латвия, Польша, Китай, Турция, Румыния, США, Израиль, Украина, Венгрия и со странами Юго-Восточной Европы и Центральной Азии.

Отметим, что в XVIIIсозыве парламента (29.07.2009 — 28.11.2010) он входил в 7 групп дружбы, а в парламенте XIXсозыва (28.12.2010 — 27.12.2014) в 8 групп дружбы.

Гилецки является заместителем председателя парламентской Комиссии по внешней политике и европейской интеграции.

В первом полугодии 2017 года он отсутствовал на 4 пленарных заседаниях, по причине служебных командировок.

В декларации о доходах за 2016 год он указал, что в качестве депутата парламента в виде заработной платы получил 151 283,08 леев дохода, а в качестве командировочных и прочих пособий – 67 170 леев.

Андриана Кептине