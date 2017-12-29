Пять политических событий, удививших нас в 2017 году

Несмотря на то, что в течение многих лет я внимательно наблюдаю за политическими событиями, и считаю, что меня мало чем можно удивить, в 2017 году произошло такое, что я бы назвал поистине удивительным. Некоторые из этих событий меня приятно удивили, а другие – не очень. Именно о таких удивительных событиях пойдет речь в нижеследующем.

Во-первых, меня удивило, что президент Игорь Додон, находясь в политической изоляции, и будучи лишенным даже тех полномочий, которые были у его предшественников, смог сохранить свою популярность среди граждан страны, и остался политиком, которому больше всего доверяют жители Республики Молдова.

Во-вторых, меня удивило то, что Майя Санду и Андрей Нэстасе все-таки смогли договориться о совместном участии в предстоящих парламентских выборах. Честно, я до последнего не верил, что им это удастся.

В-третьих, я был удивлен и тем, что, несмотря на давление, оказанное на «Нашу Партию», этому политформированию удалось сохранить свою численность, а это свидетельство того, что партии удалось создать сильное ядро, и это совсем немаловажный факт, учитывая предстоящие парламентские выборы.

В-четвертых, меня удивила ловкость, с которой ДПМ удалось достичь своих целей в 2017 году, хотя часто действия партии напоминали хождение по лезвию ножа. Здесь можно отметить: захват всей власти в государстве, ввод смешанной избирательной системы, реформу правительства и даже последние кадровые перестановки в правительстве.

В-пятых, меня удивили и довольно хорошие позиции, которых умудрились достичь партия «Шор» и ее лидер, примар Орхей Илан Шор. Барометр общественного мнения, опубликованный в декабре, показал, что в части доверия граждан, Илану Шору удалось получить результат в 1,7%. Этот результат немного хуже, чем у лидера ПКРМ Владимира Воронина, но намного лучше чем, например, у бывшего премьер-министра и лидера ЕНПМ Юрия Лянкэ. Также этот опрос показал, что в случае выборов, партия «Шор» получила бы 1,6% голосов, а это больше, чем у ЛП, ЕНПМ и ПНЕ и др. Это свидетельство того, что Илану Шору и его партии удалось встать на путь роста. Теперь остается лишь наблюдать за дальнейшим ходом событий.

Конечно, были и другие события, которые меня удивили в 2017 году, но это самые яркие из них.

Интересно, чем удивит нас молдавская политика в предстоящем 2018 году?

Думитру Спэтару