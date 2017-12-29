В новом году третьего не дано!

У каждого исторического периода своё знаковое изобретение, свои приметы. Ушедший год - не исключение. Он вошёл в новейшую историю страны под знаком «легитимизации» власти в парламенте и правительстве, после «великого похода» (пардон, предательства) беглых депутатов из ПКРМ и ЛДПМ на сторону ДПМ. Это первая примета.

Вторая – правящий режим пытался зализать раны, возникшие в результате провальных реформ, потери поддержки в народе, пытался сохранить за собой всеми путями рычаги управления страной. В ход шли политические тролли, шантаж и большие деньги. Олигархическая революция победила. Но она ещё не стала пожирать своих детей, хотя тенденции к этому появились в конце 2017 года с «реформами» в правительстве.

Третья примета уходящего года, пожалуй, весьма симптоматична: стремление режима изо всех сил установить монополию на евроинтеграцию путём «управляемой демократии». И ему кое-что удалось, а Европа лишь созерцает.

И, наконец, вышло так, что при нынешнем режиме молдавская государственность как никогда в опасности. Неслучайно Молдова, как независимое государство напоминает «Титаник», который стремительно погружается в пучину. Тем временем на верхней палубе «координатор всея Молдовы» играет на трубе безумную музыку, а вся олигархическая рать меланхолично наблюдает за паникой на судне.

Давайте себе ответим на вопрос: какой ещё политический урожай собрали мы в 2017 году под умным руководством Демпартии?

А пришли мы если не в тупик, то в кювет. В памяти у нас остались борьба за «возрождение ДПМ» с помощью олигархического капитала, примитивная политтехнология по поднятию имиджа партии и её лидера и просто явного чёса, рассчитанного на обывателя. Весь сыр-бор наших «европеистов» за 2017 год был рассчитан не на модернизацию страны, укрепление нашей государственности, а на политические дивиденды от Запада в лице МВФ, который навесил такие долги на страну, что уму непостижимо – 6,3 миллиарда долларов. Страна оказалась в долговой кабале на много лет вперёд, а режим дурманит народ своими псевдо-реформами, результат от которых народ ни на йоту не ощущает по своему уровню жизни.

Воистину правду говорят: какой хозяин, таков и порядок. От того, кто хозяин в стране, во многом зависит то, как мы живём, строим, пашем, воспитываем детей, лжем, или оправдываемся. Неприятно, дискомфортно жить в стране, где СМИ олигархического холдинга ежедневно искажают действительность ложью о мифических реформах и якобы стабильности. Противно слушать моралистов-аналитиков от ДПМ, а также бывших идеологических слуг от либералов и коммунистов, учивших нас как жить. Не знаю как кому, но мне стыдно за Молдову, когда спикер и премьер изливают свою желчь в адрес главы государства, вопреки элементарной политической этике и чувству меры. И всё это звучит из уст «европеистов». Нет, господа, далеко вам до Европы. Это чистой воды примитивный провинциализм.

К сожалению, далеко не всякая власть обладает разумом и умом. Уже доказано: кризис не в клозетах, а в головах. Когда-то было мудро замечено: чтобы властвовать, нужна голова. Сегодня Молдове как никогда нужны не только умная голова, но и решительное обновление политического класса. Оно может исходить только от истинных патриотов страны, которым небезразлична судьба Родины. Если трезво смотреть на ситуацию в стране - альтернативы просто не существует.

Главной бедой является вовсе не экономический или политический кризис, а отсутствие умной, последовательной современной политики, отвечающей духу времени. Я бы её называл «патриотической политикой», где во главе угла будут национальные интересы, а не партийные, групповые или кумовские.

Почему за 26 лет независимости у нас так и не состоялась политика, отвечающая воле народа? Те, кто управлял и управляют страной, не были способны мыслить государственно, патриотично, ставить превыше всего целостность, независимость и благополучие страны. Если проанализировать сегодняшнюю ситуацию, то довольно легко понять, что «новую политику» провозгласили узурпаторы власти в лице олигархического режима. Как и при тоталитарном режиме, государство полностью зависит от одного человека, а страна впала в очередной виток политического и экономического кризиса.

Если вернуться к вопросу о том, а кто должен сегодня проводить новую, патриотичную политику, и где взять политиков-патриотов, то невозможно не вспомнить о мудром народе. Он всё видит и слышит. Кто лжёт и ворует, кто продаёт свою Родину оптом и в розницу. И кто настоящий патриот Молдовы.

Что делать для спасения страны? Новая революция? Но она обманчива и разрушительна. Как это было 7 апреля 2009 года. Есть другой путь.

Парламентские выборы должны стать чистилищем Молдовы от политиков-коррупционеров и самозваных бонапартиков со своей демократией «Разделяй и властвуй!».

Впрочем, время всё расставит по своим местам. Молдова уже беременна радикальными переменами. Касаемо правящего режима уже сегодня раздаются голоса: достали! хватит! уходите! Что дальше? На выборах-2018 предъявим красную карточку режиму. Или мы победим олигархизм, или он победит нас. Третьего не дано!

С Новым Годом! С новой Властью!

Евгений СОБОР, политолог