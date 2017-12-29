Чем различаются католическое и православное Рождество?

Православное Рождество отмечается 7 января (по григорианскому календарю), а католики празднуют Рождество 25 декабря, согласно юлианскому календарю (календарю Юлия Цезаря). Неофициальное различие есть и в восприятии праздника. Для православных Новый год – большой семейный праздник, а Рождество – скорее, духовный. А вот у католиков принято собираться семьями именно в Рождество, и этот праздник отмечается с бóльшим размахом, чем Новый год.

Обычно сравнивают и другие праздники этих двух направлений веры. У православных более почитаемым праздником является Пасха. А вот у католиков – Рождество. У католиков Рождество – это любимейший семейный праздник. Церковные службы о других библейских событиях проходят после Рождества, начиная с первого января. У католиков даже новогодняя елка называется рождественской. Ее ставят в канун праздника – 24 декабря – когда в западной традиции отмечается день Адама и Евы. Католики именно к Рождеству наряжают ель. А на улицах могут украшаться и любые другие деревья.

В Православное Рождество заканчивается строгий Рождественский пост. У католиков перед Рождеством нет настолько строгого поста. Хотя некоторые верующие соблюдают ограничения в питании и чаще посещают храм.

У католиков очень много разнообразных блюд под Рождество, но главное всё же – гусь с яблоками. Православные уделяют основное внимание праздничному столу в Сочельник, когда на стол ставят 12 постных блюд. Обязательные блюда, которые должны стоять на столе православного в Рождество — кутя и узвар.

В католическое Рождество никто не должен остаться без подарка. У православных нет такой обязательной установки на подарки в этот праздник.

На Рождество в православной церкви служится одно богослужение до самого утра. А католики могут посетить три разные мессы, которые проводятся ночью, утром, днем. Это символизирует как бы рождение Спасителя в лоне Отца, в чреве Богородицы и в душе каждого человека.

Если православные чтят, безусловно, родившегося Христа, который появился на свет, то у католиков главный «фигурант» торжества — Святой Николай или Санта Клаус, в обязанности которого входит одаривать подарками детей. При этом сам Санта-Клаус не приходит к детям с мешком подарков, как русский Дед Мороз. Подарки он прячет ночью в носки, развешивает их над камином, а сам исчезает незаметно в каминную трубу.