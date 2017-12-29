Убыточная компания Air Moldova берет займ в 75 миллионов леев

Совет по конкуренции утвердил предоставление займа и рассрочку погашения задолженности государственного предприятия АО «Air Moldova». Совет констатировал, что уступка права требования и рассрочка погашения задолженности, а также предоставление займа ГП «Aeroportul Internațional Chișinău» представляют собой государственную помощь, передает democracy.md.

Таким образом, Орган гражданской авиации сможет уступить право требования и получить рассрочку погашения задолженности государственного предприятия «Air Moldova» на общую сумму 15,2 млн леев. Это после того, как в конце прошлого года S.R.L. Avia Invest, в качестве цедента, Орган гражданской авиации, в качестве цессионария, и госпредприятие «Air Moldova», в качестве дебитора, заключили два контракта на уступку права требования.

Совет по конкуренции также одобрил то, чтобы ГП «Aeroportul Internațional Chișinău» предоставил авиакомпании кредит в размере 75 миллионов леев. Деньги должны быть предоставлены на срок 6 месяцев под 7,55%.

Министерство экономики и инфраструктуры совместно с Агентством государственной собственности, Органом гражданской авиации и ГП Aeroportul Internațional Chișinău представит Совету по конкуренции в течение 6 месяцев после предоставления государственной помощи план реструктуризации или ликвидации бенефициара.

Кажется, компания Air Moldova сталкивается с серьезными финансовыми проблемами. По данным Совета по конкуренции, за 9 месяцев 2017 года ГП C.A. Air Moldova зафиксировала нетто-убытки в размере 111,5 млн леев, в то время как ее собственный капитал составляет 2,9 млн леев. В последние годы была зафиксирована тенденция к росту общей задолженности с 604,6 млн леев в 2013 году до 1,1 млрд леев.

В настоящее время доля Air Moldova составляет 43% от общего количества перевозимых пассажиров.