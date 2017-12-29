Особое вкусовое сочетание делает блюда с новогоднего стола сродни наркотикам

Профессор Камми Кролик из Университета Оксфорда рассказала, почему некоторые праздничные блюда просто нельзя проигнорировать, даже несмотря на диету. Как отмечает The Daily Mail, привлекательность ряда блюд можно объяснить сочетанием сахара, жира и соли. Для жителей западных стран такими блюдами являются глинтвейн, пироги и индейка с клюквенным соусом. По словам профессора, вкусовое сочетание сахара, соли и жира - одно из самых притягательных. С каждым разом люди находят что-то новое в блюде с таким сочетанием.

К примеру, глинтвейн готовится с добавлением аниса, кардамона и гвоздики. Именно из-за специй просто невозможно ограничиться одним бокалом. Также специи повышают риск переедания. В свою очередь, сочетание индейки и клюквенного соуса создает довольно сложный вкус. И это сочетание намного привлекательнее, чем соус и индейка по отдельности. Привлекательность и риск переедания связаны. Ключевой здесь элемент - радость и удовольствие. Сложные вкусовые сочетания, с этой точки зрения, вызывают более бурную реакцию, чем, к примеру, обычная капуста. Эффект особо сильный при сочетании соленого и сладкого. В целом смена вкуса может создать место для еды, даже если человек уже переел. Поэтому многие всегда берут десерт после плотного обеда.

Притом, как показали ранее проведенные исследования, соленая карамель - самое привлекательное вкусовое сочетание в мире из-за уникальной смеси сахара, соли и жира. Соль уменьшает горечь в продуктах и усиливает сладость. Эксперты подчеркивают: вредные продукты провоцируют выплеск соединений, улучшающих настроение. Эффект можно сравнить с героином. Сахар, соль и жир стимулируют центр награды мозга. Это эволюционный механизм. Продукты с этими вкусами отличаются питательной ценностью, но в древности их было трудно найти. Поэтому люди прицельно искали подобные продукты.