Итоги 2017 года

До нового года осталась несколько дней, а мы продолжаем подводить итоги 2017. Сегодня рассказываем о позитивных местных событиях года — о наших успехах. Поехали!)

вино стало продуктом питания

В марте вино было признано продуктом питания, было решено, что рынок для его продажи будет либерализован, его будет разрешено продавать после 22.00, а реклама винной продукции разрешена.

Инициатором законопроекта выступил депутат Ион Балан, который отметил, что в последнее время население Республики Молдова больше потребляет крепкие алкогольные напитки, в то время как предложенный им законопроект призван повысить популярность вина, которое более полезно для здоровья граждан.

Молдова заняла 3 место впервые в истории конкурса «Евровидение»

Группе Sunstroke Project удалось завоевать симпатии зрителей и занять 3 место в конкурсе Евровидение-2017. По результатам оценок жюри Sunstroke Project были на 8 месте, но голосование зрителей серьёзно изменило ситуацию.

Открылся первый в Молдове информационный туристический центр

В Кишиневе открылся первый информационный туристический центр. Находится он по адресу Штефан чел Маре, 83, в здании примэрии. Теперь у гостей столицы есть место, куда можно прийти, чтобы узнать информацию о мероприятиях в столице, гостиницах, туристических маршрутах и ​​экскурсиях по Молдове.

На полках в свободном доступе брошюры о Молдове на румынском, английском, польском, итальянском и немецком языках. Есть информационная «touch» панель, где можно «пролистать» информацию о туристических местах. Будет установлен VR-шлем с помощью которого посетители смогут «прогуляться» по популярным маршрутам, прежде чем принять решение о том, куда отправиться.

Мэрцишор включили в список шедевров культурного наследия человечества ЮНЕСКО

Межправительственный комитет ЮНЕСКО по охране всемирного культурного и природного наследия проголосовал за включение в список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества многонационального досье «Культурные практики, сопутствующие 1 марта». Заседание состоялось в провинции Чеджу в Южной Корее.

Мэрцишор был включен в список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества.

открылся суперсовременный IT центр для молодёжи Tekwill

15 марта 2017 года в Кишинёве открылся центр превосходства в сфере информационно-коммуникационных технологий «Tekwill». 3400 квадратных метров центра — станут образовательной платформой и центром технологий и предпринимательства. Цель «Tekwill» — увеличение потенциала IT-индустрии в Молдове. Площадь для центра была предоставлена Техническим университетом Молдовы.

Суперсовременный центр предлагает 150 мест коворкинга для студентов, фрилансеров и компаний, 12 конференц-залов разного формата, 10 отдельных офисов и доступ к международным инвесторам, программам и грантам.

Молдова стала лидером в Европе по доступу к Wi-Fi для туристов

Молдова заняла первое место в рейтинге стран, имеющих лучший доступ к беспроводному интернету для туристов. Об этом сообщили представители сервиса по поиску арендного жилья HomeToGo.

По данным экспертов компании, 94% всех сдаваемых в аренду для отдыха домов и квартир в Молдове имеют доступ к Wi-Fi.

Статуя молдавского пастуха включена в Книгу рекордов Гиннесса

В Книгу рекордов Гиннеса внесли памятник установленный в Тарутинском районе Одесской области в этнографическом комплексе «Фрумушика-Нова» как самую высокую в мире статую чабана.

Самая высокая статуя пастуха составляет 16,43 метра. Установлена Александром Палариевым в Одессе, Украина, 1 декабря 2016 года. Палариев создал статую «Овечий пастух во Фрумушике-Нова», используя 152 кубометра (412 метрических тонн) лабрадорита. Идея создания скульптуры принадлежит владельцу комплекса Александру Палариеву, а воплотил ее скульптор из Винницкой области Иван Короленко.

Убрали забор напротив Национального музея археологии и истории Молдовы

На этом месте когда-то было эпичное кафе 2000-х и Грин Хиллс Нистру. Потом все закрыли, а территорию обнесли забором, который радовал горожан и гостей столицы почти десятилетие.

Но в этом году этот участок решили привести в порядок, забор убрали и залили каток. Что будет дальше, узнаем в 2018.