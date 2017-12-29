Молодой человек на Рождественской ярмарке в Кишиневе предложил любимой выйти за него замуж

Несколько десятков кишиневцев могли наблюдать необычную сцену – в центре города молодой человек в окружении Дедов Морозов сделал своей девушке предложение руки и сердца.

Рождественская ярмарка на улице 31 августа превратилась в место для признания в любви. 30-летний Думитру Лянкэ нанял несколько музыкантов в костюмах Дедов Морозов и устроил своей возлюбленной Наталье Плешке необычный сюрприз.

После музыкального номера на телеэкране, расположенном на сцене ярмарки, появилась фотография Думитру и Натальи. А затем молодой человек предложил любимой стать его женой и подарил ей букет красных роз.

- Я взволнована. Не ожидала. Меня просто пригласили на прогулку по городу. Это приятный сюрприз от Думитру. Он довольно молчаливый, я не ожидала, что он устроит такое. Я ответила ему «Да», - рассказала Наталья.