29 Декабря 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Молодой человек на Рождественской ярмарке в Кишиневе предложил любимой выйти за него замуж
29.12.2017

Несколько десятков кишиневцев могли наблюдать необычную сцену – в центре города молодой человек в окружении Дедов Морозов сделал своей девушке предложение руки и сердца.

Рождественская ярмарка на улице 31 августа превратилась в место для признания в любви. 30-летний Думитру Лянкэ нанял несколько музыкантов в костюмах Дедов Морозов и устроил своей возлюбленной Наталье Плешке необычный сюрприз.

После музыкального номера на телеэкране, расположенном на сцене ярмарки, появилась фотография Думитру и Натальи. А затем молодой человек предложил любимой стать его женой и подарил ей букет красных роз. 

- Я взволнована. Не ожидала. Меня просто пригласили на прогулку по городу. Это приятный сюрприз от Думитру. Он довольно молчаливый, я не ожидала, что он устроит такое. Я ответила ему «Да», - рассказала Наталья.


 
Количество просмотров:
132
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.