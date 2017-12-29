Пьяных не пустят на центральную площадь столицы в новогоднюю ночь

31 декабря, начиная с 20.00, движение транспорта на площади Великого национального собрания будет перекрыто в связи с проведением новогоднего концерта, сообщает IPN.

Как уточнил на пресс-конференции глава национального инспектората патрулирования Ливий Базюк, водители, которые решат приехать для участия в празднованиях на личном автомобиле, смогут припарковать его на улице Колумна – на отрезке между улицами Бэнулеску-Бодони и Пушкина; на улицах Вероники Микле и 31 августа – на отрезке между улицами Марии Чеботарь и Бэнулеску-Бодони; на улицах Михая Эминеску и Пушкина – на отрезке между бульваром Штефана чел Маре и улицей Колумна.

Новогодний концерт начнётся в 22.00 выступлением оркестра братьев Адвахов с участием солистов Зинаиды Жуля и Михая Чобану. Далее на сцене по очереди выступят Нелли Чобану, Дойница Герман, Диана Брескан, Оля Тира, группа „Catharsis”, Роксана, Рику Водэ, Чезара, Марианна Михэилэ и другие артисты. Наступление Нового год будет сопровождаться фейерверком. Концерт продлится до 2.00.

Ливий Базюк порекомендовал водителям не употреблять алкогольные напитки перед тем, как сесть за руль. Полиция будет внимательно следить за всеми водителями. На трассах национального значения и в ​​населённых пунктах будут действовать патрульные экипажи. Особое внимание будет уделено тем участкам, где случается наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий.

Лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, а также лица, имеющие при себе острые предметы или огнестрельное оружие, не будут иметь доступа на площадь Великого национального собрания в канун Нового года. Полицейские будут обеспечивать общественный порядок в периметре ПВНС, но не станут устанавливать защитные ограждения, как это бывало прежде.

На площади будут присутствовать сотрудники полиции, выборочно проверяя людей. Лиц в состоянии алкогольного опьянения не будут допускать к участию в празднованиях. Глава НИП порекомендовал гражданам соблюдать умеренность при потреблении алкоголя, чтобы не создавать конфликтные ситуации, приводящие к нарушениям закона.

Начальник Главного управления общественной безопасности в рамках Генерального инспектората полиции Марин Максиан посоветовал населению сохранять бдительность и не упускать из виду свои деньги или ценные вещи. Родителям не следует оставлять детей без присмотра. Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность с теми, кто приходит к ним в дом – Дедом Морозом и колядующими, поскольку ими могут оказаться переодетые преступники.

Гражданам рекомендуется незамедлительно уведомлять полицию в тех случаях, если они оказались в конфликтной ситуации или стали свидетелями преступления.

В период с 31 декабря по 15 января более трёх тысяч полицейских будут обеспечивать общественный порядок в стране.