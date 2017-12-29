Додон объявил о визите трех президентов в Молдову в 2018 году

Президент Молдовы рассказал, что в нашу страну приедут три президента и министр иностранных дел России. В рамках прямого эфира на частном телеканале Игорь Додон подвел итоги 2017 года.

Глава государства отметил, что отношения между Молдовой и Россией могут стать либо хорошими, либо ухудшиться. Всё будет зависеть от действий, которые предпримут элиты наших государств. Рассуждая о возможных действиях молдавских властей, президент напомнил, что в правящем парламентском большинстве не раз поднималась тема выхода Республики Молдова страны из СНГ, и это, по его мнению, является худшим сценарием развития событий.

- Решение о выходе из СНГ парламент может принять без президента, так как нет необходимости ничего подписывать. Это будет серьезный удар по нашему экспорту и нашим мигрантам. Моя задача - сделать всё возможное, чтобы этого не допустить, - заявил глава государства.

Игорь Додон рассказал, что сейчас ведется активная работа по налаживанию сотрудничества между Молдовой и Россией не только на уровне президентов, но и на уровне правительств. На этом фоне ожидается визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщает АиФ. -

Для этого я обратился с предложением о проведении в начале следующего года встречи на уровне руководства министерств иностранных дел. Возможно, в Молдову приедет сам Лавров, чтобы он встретился не только с президентом, но отдельно с премьером, спикером. Я знаю, что есть желание встретиться и с молдавской стороны. Кроме этого, я надеюсь, что также в начале года состоится встреча с сопредседателем межправкомиссии. Было бы хорошо, чтобы встретились и премьер-министры России и Молдовы, я не вижу в этом никакой проблемы, - отметил Додон.

Рассказал он и о запланированных на 2018 год визитах в нашу страну президентов стран СНГ. Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен посетить Молдову в апреле. Игорь Додон рассказал о визитах президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Армении Сержа Саргсяна. - Лукашенко рассказал, что привезет с собой пару больших белорусских тракторов, чтобы мы вместе засеяли поле. Мы ждем в гости и Алиева, и Саргсяна. В этом году впервые за 26 лет независимости Молдовы ее президент посетил Армению с официальным визитом, и теперь ожидается ответный визит, - поделился Игорь Додон.