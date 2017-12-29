Додон: Я не исключаю, что за Прутом замышляются планы по дестабилизации Молдовы

Президент Молдовы Игорь Додон утверждает, что 2018 год будет еще более напряженным, чем 2017-й, исходя из борьбы между президентом и парламентским большинством, а также рисков дестабилизации, поступающих из других государств, цитирует новостной портал Noi.md.

Об этом он заявил в эфире передачи на телеканале НТВ.

«Зависит от того, насколько далеко хотят пойти те, кто собирается праздновать в следующем году так называемое 100-летие объединения Молдовы и Румынии, я называю это захватом Бессарабии. Я не исключаю, что за Прутом есть разные планы по дестабилизации в этом направлении. Мы здесь должны быть очень внимательными. Меня, конечно, очень волнует и для меня остается знаком вопроса, как себя поведет в этой ситуации Правительство и Парламент», – отметил Додон.

По его словам, в отличие от Андриана Канду, премьер-министр Павел Филип пытается более серьезно подходить к проблеме объединения. «Председатель Парламента, который хвастался, что хочет стать депутатом парламента Румынии, здесь у меня есть опасения, может быть еще одним очагом нестабильности», – добавил Додон.

Что касается внутреннего плана, глава государства прогнозирует усиление противостояния между президентурой и властью, и здесь все зависит от того, насколько нервы выдержат с обеих сторон.

«С моей стороны, я на дестабилизацию пойду только в крайнем случае. Я не говорю, что мы не пойдем на протест, я не исключаю, что будут массовые протесты уже весной, если вдруг парламентское большинство будет дальше проводить такую политику по отношению к институту президентства, я имею в виду попытку снять меня с должности посредством Конституционного суда, если они будут настаивать и убеждать своими методами – подкупом, давлением – депутатов чтобы проголосовать за изменение название языка в Конституции, в этом случае я призову народ выйти на площадь», – подчеркнул Додон.