Совет по конкуренции разрешил госпомощь для спасения Air Moldova

Совет по конкуренции разрешил государственную помощь для спасения госавиакомпании «Air Moldova», оказавшейся в затруднительном финансовом положении.

В частности, одобрена уступка ее долга перед компанией Avia Invest Органу гражданской авиации Молдовы и эшелонирование задолженности, а также выделение Air Moldova кредита в сумме 75 млн. леев Кишиневским аэропортом.

Как отмечается в решении названного Совета, изучив уведомление о государственной помощи, отправленное Органом гражданской авиации, и уведомление ГП «Международный аэропорт Кишинев», Совет по конкуренции признал уведомленные меры об уступке требований и принятии долга авиакомпании Air Moldova и выдаче ей займа Кишиневским международным аэропортом государственной помощью, согласно положениям Закона о государственной помощи.

Министерству экономики и инфраструктуры совместно с Агентством публичной собственности, Органом гражданской авиации и ГП «Международный аэропорт Кишинева» поручено предоставить Совету по конкуренции в течение 6 месяцев с предоставления государственной помощи план реструктуризации или ликвидации бенефициара.

Решение Совета по конкуренции было принято еще 14 сентября с.г. и вступило в силу с того же дня, однако опубликовано было в Официальном мониторе только сегодня.

Как отмечается в материалах Совета по конкуренции, в ноябре-декабре 2016 г. компания Avia Invest, Орган гражданской авиации и Air Moldova заключили контракты по уступке долга, согласно которому Орган гражданской авиации взял на себя долги Air Moldova перед Avia Invest в сумме свыше 15,2 млн. леев. В феврале 2017 г. Орган гражданской авиации и Air Moldova, исходя из процедуры уступки задолженностей подписали соглашение о реэшелонировании выплат и одобрили график погашения долгов на сумму 15 млн. 253,5 тыс. леев.

В то же время, Кишиневский международный аэропорт согласился предоставить Air Moldova кредит в сумме 75 млн. леев для пополнения оборотных средств, учитывая, что банки не страны не могли выдать компании такой кредит, а отсутствие финансовых средств нарушает деятельность компании через невозможность своевременной оплаты услуг по техническому обслуживанию самолетов, что может привести к задержкам рейсов и, соответственно, незапланированным расходам.

Займ в 75 млн. леев выделяется Air Moldova сроком на 6 месяцев под 7,55% годовых. Эти средства помогут покрыть дефицит наличности авиакомпании и обеспечить хорошую функциональность Air Moldova в зимний сезон. Как было отмечено, платежеспособность Air Moldova имеет важное значение для выполнения плана полетов в зимний период и перевозки примерно 400 тыс. пассажиров в пункты назначения в рамках Европейского союза и СНГ в течение 6 месяцев.