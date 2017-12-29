В начале 2018 года в Молдову приедет Сергей Лавров

Президент Игорь Додон сообщил, что в начале 2018 г. ожидается визит в Молдову министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом он заявил накануне в интервью телеканалу "НТВ-Молдова".

"Ситуация сейчас такова, что отношения между Молдовой и Россией могут стать либо хорошими, либо ухудшиться. Всё будет зависеть от действий, которые предпримут элиты наших государств. Сейчас ведется активная работа по налаживанию сотрудничества между Молдовой и Россией не только на уровне президентов, но и на уровне правительств", - отметил Додон, передает infotag.md

Он сообщил, что с этой целью обратился с предложением о проведении в начале следующего года встречи на уровне руководства министерств иностранных дел.

"Возможно, приедет сам Сергей Лавров, чтобы он встретился не только с президентом, но отдельно с премьером, спикером. Я знаю, что есть желание встретиться и с молдавской стороны. Кроме этого, я надеюсь, что также в начале года состоится встреча с сопредседателем межправкомиссии. Было бы хорошо, чтобы встретились и премьер-министры России и Молдовы, я не вижу в этом никакой проблемы", - сказал Додон.

Рассуждая о возможных действиях молдавских властей, президент напомнил, что "в правящем парламентском большинстве не раз поднималась тема выхода Молдовы из СНГ".

"Это является худшим сценарием развития событий. Решение о выходе из СНГ парламент может принять без президента, так как нет необходимости ничего подписывать. Это будет серьезный удар по нашему экспорту и нашим мигрантам. Моя задача - сделать всё возможное, чтобы этого не допустить", - заявил Додон.

Он сообщил также, что в 2018 г. ожидается визит в Молдову президентов Беларуси, Армении и Азербайджана. Это будут ответные визиты, после того, как в 2017 г. президент Игорь Додон посетил эти страны.