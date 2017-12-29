2017 год ознаменовался предъявлением условий при выделении европейской макрофинансовой помощи

В области европейской интеграции 2017 год ознаменовался введением политических критериев при предоставлении макрофинансовой помощи. Впервые в истории отношений между Молдовой и ЕС предоставление макрофинансовой помощи будет зависеть от степени уважения властями демократических институтов. В ответе Независимого центра Expert-Grup на запрос Агентства IPN отмечается, что это создаёт дополнительное давление на власти, подталкивающее их к продвижению вперёд реформ в судебной системе или в области СМИ, но не гарантирует того, что власти откажутся от смешанной избирательной системы, введённой весной 2017 года.

Ассоциацич за демократию через участие „ADEPT” также отмечает, что Европейский союз в любом случае предоставит Республике Молдова эти сто миллионов евро, но, по крайней мере, он будет настаивать на реализации совершенно необходимых реформ.

Подписание пакета документов о предоставлении макрофинансовой помощи указано и правительством в качестве одного из достижений 2017 года. „Пакет документов о предоставлении Республике Молдова макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро был подписан в Брюсселе 23 ноября 2017 года. Наша страна получит от Европейского союза 40 миллионов евро в виде гранта и 60 миллионов евро в виде займа, начиная со следующего года. Финансовые ресурсы будут предоставлены тремя траншами, по мере выполнения 28 согласованных условий”, - сообщает правительство в своём ответе Агентству IPN.

Кабмин также отмечает, что эти деньги будут способствовать развитию и модернизации Молдовы, увеличению инвестиций и созданию рабочих мест. „Кроме того, важен сигнал о наличии доверия, который ЕС посылает иностранным инвесторам, у которых есть все основания для прихода в нашу страну”.

В числе других достижений уходящего года правительство называет выделение Евросоюзом бюджетной поддержки в размере 36,5 миллиона евро для пяти программ на основе решения от 21 декабря. Этими пятью программами являются: осуществление Соглашения об УВЗСТ (Углублённой и всеобъемлющей зоне свободной торговли) между ЕС и Республикой Молдова; реформирование полиции; реформирование Политики управления государственными финансами; осуществление Либерализации визового режима с Европой; развитие сельских районов и сельского хозяйства в Республике Молдова. Эти реформы будут означать более эффективные и современные публичные услуги для населения.