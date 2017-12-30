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Политика
Заседание по делу отстраненного мэра Дорина Киртоакэ вновь перенесено
29.12.2017

Заседание по делу отстраненного мэра Дорина Киртоакэ, которое должно было состояться накануне, 28 декабря, перенесено из-за многочисленных запросов со стороны адвокатов подсудимого.

По словам ведущего дело прокурора Думитру Ройбу, защита Киртоакэ намеренно и необоснованно затягивает процесс.
Сам отстраненный мэр с этим заявлением не согласился, заявив, что запросы, поданные его правозащитниками, ожидают рассмотрения уже долгое время, сообщает АиФ.

Дорин Киртоакэ был помещен под домашний арест с мая этого года по делу о платных парковках. 10 ноября его выпустили под судебный контроль. 7 декабря судом столичного сектора Буюканы срок судебного контроля в отношении Дорина Киртоакэ был продлен еще на 30 дней. Решение действительно до 9 января 2018 года.


 
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