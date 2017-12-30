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Общество
Молдова расположилась на 2 месте в топе самых пьющих стран мира
29.12.2017

 Всемирная организация здравоохранения представила топ самых пьющих стран.

Первое место в рейтинге заняла Белоруссия – 17,5 литров на человека.  На втором месте расположилась Молдова с 16,8 литрами, пишет aif.md.

Далее также следуют страны постсоветского пространства: третье место – Литва (15,4 л), четвертое – Россия (15,1 л).

На пятом месте расположилась соседка нашего государства – Румыния (14,4л). Практически непьющими странами оказались Ливия и Мавритания (0,1 л).

Раскладка по континентам выглядит так: Европа (Белоруссия – 17,5; Турция – 2). Азия (Корея – 12,3; Пакистан – 0,1). Африка (ЮАР – 11; Ливия и Мавритания – 0,1). Северная и Центральная Америка (Канада – 10,2; Гватемала – 3,8). Южная Америка (Чили – 9,6; Боливия – 5,9). Океания (Австралия – 12,2; Вануату – 1,4).


 
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