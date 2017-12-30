С начала 2018 года возобновят работу три школы, закрытые в результате оптимизации

С начала следующего года возобновят работу три школы, закрытые в результате оптимизации. В начальные классы вновь пойдут дети сел Фырлэдень Хынчешсткого района, Цепилова Сорокского района и Бологан Оргеевского района. Об этом сообщила министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

"Хотим, чтобы у наших граждан была возможность, независимо от того, где они проживают, отдавать детей и в детские сады, и в начальные классы", министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

Министр добавила, что к февралю будет готова новая образовательная стратегия, а до марта уже будет известно, какие школы откроются вновь.Разработало ведомство и новый проект учебного плана. Согласно документу, число обязательных предметов в лицеях сократят до шести. Остальные будут факультативными. А число учебных часов уменьшат с 31 до 28. Ещё одно нововведение, отмена оценок по некоторым предметам.

"Не все дети умеют петь или рисовать. Многие не могут сдать обязательные нормативы по физкультуре. Отметок по рисованию, музыке и физкультуре не будет", министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

В то же время, в начальных классах введут занятия по робототехнике и прикладной информатике.

Сократится и число необходимов отчётов для учителей. Кроме того, они больше не будут оплачивать курсы повышения квалификации. Расходы покроет государство. На эти цели выделили 17 миллионов леев.

В октябре председатель Демпартии Влад Плахотнюк предложил правительству приостановить процесс оптимизации школ. Тогда же он отметил, что учебная программа перегружена и её нужно пересмотреть.