Что у нас отобрали в 2017 году

Марина ТИМОТИН

2017 год – показательный в плане развития антидемократической и антисоциальной политики власти. Отобрать сразу такое количество прав и льгот у избирателей не решался до того никто. Правление не имеет права на такие ошибки – но, тем не менее, делает их. Возможность высказаться по этому поводу у нас будет в день выборов нового парламента. О чем нужно будет вспомнить?

Лишив президента полномочий, парламент и КС лишили избирателей законных прав

Парламент лишил президента многих полномочий и, таким образом, лишил молдавский народ через президента, которого избрали всенародно, влиять на жизнь в стране.

Напомним: сначала вывели из-под контроля главы государства СИБ, потом чиновники стали игнорировать заседания Высшего совета безопасности, а 20 октября Конституционный суд рассмотрел запрос правительства относительно обстоятельств, при которых временное исполнение обязанностей президента страны при одобрении кандидатуры министра обороны возложили на спикера парламента. Решение приняли циничное: если президент откажется исполнять любые конституционные обязанности - этим правом могут наделить спикера или премьера.

За этим последовала попытка ограничить права президента как главнокомандующего: он уже не будет решать, в каких учениях следует принимать участие молдавским военным.

Отобрали право выбирать депутатов

С избиранием депутатов по смешанной системе возникают огромные риски использования админресурса в ходе избирательной кампании. В условиях, когда примары и районные советники являются членами парламентских партий, может случиться так, что они выразят поддержку отдельным кандидатам в депутаты, помогут однопартийцам воспользоваться имеющимися у них ресурсами. Риск фальсификации выборов в таких условиях очень велик.

Времени жить не оставили

Власть отобрала у нас возможность выхода на пенсию в том возрасте когда мы еще более или менее здоровы и можем пожить для себя. Если до 1 января 2017 года для мужчин стандартный выход на пенсию был в 62 года при стаже 33 года, а для женщин — в 57 при стаже 30 лет, то с этого года возраст выхода на пенсию для мужчин увеличился на 4 месяца, а для женщин - на полгода. К 1 июля 2028 года пенсионный возраст для женщин составит 63 года, для мужчин этот возраст наступит в 2019 году – всех уравняют.

Уравняли и страховой стаж выхода на пенсию. С 1 июля 2017 года стаж растет ежегодно на 6 месяцев, пока не достигнет 34 лет к 2018 году для мужчин и к 2024 году - для женщин. Повышение пенсионного возраста якобы продиктовано ростом продолжительностью жизни. В 2016 году в стране она составляла у женщин в среднем 75,5 года, у мужчин - 67,5 года. Хотя любой семейный врач скажет, что к выходу на пенсию люди набирают такой букет болезней, что времени жить не остается.

У инвалидов отняли пенсии

Отныне граждане, которые стали инвалидами в возрасте до 23 лет, должны доказать наличие не менее двух лет страхового стажа, чтобы иметь право на пенсию. Лица в возрасте 23-29 лет должны подтвердить трудовой стаж в четыре года, в возрасте 29-33 лет - в семь лет, в возрасте 33-37 лет - в десять лет, в возрасте 37-41 года – 13 лет.

Если соискателю более 41 года, пенсия по инвалидности предоставляется при наличии не менее 15 лет стажа. Если его нет - рассчитывать на полную пенсию нельзя.

До этого страховой стаж варьировал в зависимости от возраста от 1 до 5 лет.

Остается молиться о здравии, чтобы не упасть в гололед, не быть сбитым на переходе при зеленом свете светофора пьяным водителем.

Отобрали справедливые тарифы…

У нас каждый год отбирают надежду на то, что когда-нибудь мы будем оплачивать воду и энергоносители по справедливым тарифам. Сегодня «Молдовагаз» покупает газ у «Газпрома» за 174 доллара за тысячу кубометров и продает нам за 346 долларов. Тариф на электроэнергию в 2 лея необоснованный: конечные потребители должны платить не больше 1,50 лея.

Более того,по соглашению с МВФ, подписанному правительством, в тарифы будут включены и исторические долги.

… И компенсации на отопление

В связи с ростом тарифов и цен доходы молдаван обесцениваются. По данным НБС, к ноябрю 2017 года цены на овощи выросли на 48 процентов, на мясо - на 20 процентов, на одежду и обувь – на 6 процентов. Цены выросли на централизованное отопление – на 14,1 процента, на водоснабжение и канализацию – на 6,5, коммунальные услуги – на 5,9, топливо – на 6,2 процента. До сих пор не предоставлена компенсация на стоимость отопления для социально-уязвимых слоев населения.

Отняли минздрав, право бесплатного входа в больницы…

Минздрав слили с другим министерством. Провели «оптимизацию» медицинских учреждений, в итоге за вход в республиканскую клиническую больницу или онкоинститут пациенту, который был прооперирован по полису медицинского страхования, необходимо заплатить 90 лей. Такого нет ни в одной стране.

Правительство увеличило стоимость медуслуг на 200 и более процентов без увеличения бюджета национальной компании медицинского страхования. При этом 85 -80 процентов медицинских фондов направляется на зарплату персонала, и только 15-10 процентов – на лечение и питание пациентов. Количество медуслуг, которые можно получить по полису, сократилось в разы.

… И даже телевидение

Парламент отобрал у нас возможность выбирать теле- и радиопрограммы и возможность получать информацию, приняв поправки в Кодекс о телевидении и радио. Они фактически запрещают российские новости и информационно-аналитические программы.

Закрыли 50 школ

К началу 2017-2018 учебного года в Молдове действовало 1243 учреждений начального и среднего образования, что на 48 меньше, чем годом ранее. В их числе 102 начальные школы (-20), 775 гимназий (-13), 352 лицея (-14) и 14 школ (-1) для детей с недостатками умственного или физического развития.

Нет больше рынка, дворца профсоюзов, спорткомплекса «Юность» и даже улицы Лазо

У жителей кишиневского микрорайона на Рышкановке забирают знаменитый рынок на улице Богдан Воевод. Будет снесен дворец культуры профсоюзов, расположенный рядом с ним, территория освобождается под строительство гипермаркета «Kaufland». У жителей Ботаники отобрали спортивный комплекс «Юность». Горожан массово лишают междомового пространства во имя массовой постройки новых дешевых домов. Одну из центральных улиц Кишинева – улицу Сергея Лазо - собираются переименовать в честь румынского короля Михая.

Оставят ли нам Родину?

Молдова – хоть и захваченное, но пока независимое государство. Но разгул унионизма в 2017 году, заискивание властей перед запрутскими политиками и местными унионистскими организациями наводит на мысль: а долго ли еще будет существовать Республик Молдова?