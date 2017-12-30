ТОП-10 событий наступающего 2018 года

В конце года, портал ТРИБУНА, традиционно, составляет условный рейтинг событий, которые могут ознаменовать наступающий год.

1). Парламентскиевыборы

Несомненно, 2018 год пройдет под знаком парламентских выборов. Предвыборный ажиотаж будет ощущаться в течение всего года, и это может поставить под вопрос стабильность в государстве. Скорее всего, наступающий год будет нестабильным с политической точки зрения, и сулит многочисленные неожиданные повороты событий.

2). Возможный референдум по отмене смешанного голосования

Несмотря на то, что власть говорит о невозможности проведения такого референдума, тем не менее, его не стоит сбрасывать со счетов, потому что гражданское общество настроено решительно, а это не исключает успеха предприятия.

3). Кампания по сбору подписей в поддержку ввода президентского правления

Эта кампания уже идет полным ходом, а согласно некоторым данным, уже собрано более полумиллиона подписей граждан с правом голоса. Так как сторонники инициативы намерены собрать более полутора миллиона подписей, можно предположить, что кампания продолжится как минимум до середины следующего года, ознаменовав тем самым предстоящий политический год.

4). Новые поправки в Конституцию Республики Молдова

С этой точки зрения можно предположить, что предстоит ввод двух важных поправок в Конституцию – изменение названия государственного языка и ввод евроинтеграции как государственного приоритета. Законопроекты по обеим инициативам уже разработаны, а та, что касается изменения названия языка, даже одобрена правительством, и, несомненно, спровоцирует определенный резонанс в политической жизни страны.

5). Действия унионистов

2018 год будет ознаменован 100-летием Объединения Бессарабии с Румынией. В связи с этим, в 2018 году произойдут многочисленные события, которые существенно повлияют на политическую жизнь Республики Молдова.

6). Мероприятия, приуроченные к Году Штефана чел Маре ши Сфынт

Указом президента Республики Молдова Игоря Додона, 2018 год объявлен Годом Штефана чел Маре ши Сфынт. В конце 2017 года президентура уже обнародовала программу мероприятий, связанных с этим событием. Можно предположить, что все они, несомненно, повлияют и на политическую жизнь страны.

7). Консолидация проевропейской правой оппозиции

В 2017 году правоцентристская проевропейская оппозиция сделала серьезный шаг к своей консолидации ввиду совместного участия в парламентских выборах, создав избирательный блок с участием ПДС и ППДП. Эти две партии объявили о готовности сотрудничать и с другими проевропейскими силами, и поэтому не исключено, что в 2018 году мы станем свидетелями консолидации проевропейских правых сил.

8). Эскалация конфликта между властью и президентурой

2017 год был ознаменован конфликтом между президентурой и властью. Не исключено, что в новом году этот конфликт перейдет на другой уровень, учитывая предстоящие парламентские выборы.

9). Новые политические дела

За прошедшие два года мы стали свидетелями многочисленных задержаний, арестов и приговоров, вынесенных бывшим и нынешним политикам. Многие из этих дел были однозначно разценены как политические. Учитывая, что в 2018 году предстоят парламентские выборы, не исключено, что как минимум теоретически, политических дел такого рода станет на порядок больше.

10). Консолидация унионистских сил

Сегодня, по некоторым оценкам, доля унионистов в нашем обществе составляет от 20 до 30%, но у нас нет политической силы, которая могла бы объединить весь этот сегмент электората. Поэтому, не исключено, что в преддверии парламентских выборов такая политическая сила может появиться.