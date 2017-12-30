Качество продуктов поставят под контроль

С проблемой некачественных продуктов или с истёкшим сроком годности сталкивалось большинство потребителей. Качество продуктов на молдавском рынке вызывает множество нареканий.

При этом власти уверяют, что контролируют качество как отечественной, так и импортной продукции. Однако качество продуктов питания является одной из главных причин, которые приводят к ухудшению здоровья и качества жизни.

О чём говорится в Стратегии?

Правительство Молдовы одобрило Стратегию в области безопасности пищевых продуктов на 2018-2022 гг. (она пришла на смену аналогичной Стратегии на 2011-2015 гг.). Её цель - повысить уровень защиты и интересов потребителей, а также достичь высокого уровня обеспечения безопасности пищевых продуктов. Власти уверены, что достигнутые цели будут способствовать экспорту продуктов питания и живых животных из РМ в страны Европейского Союза и страны СНГ. В документе отмечено, что будут задействованы все сектора - от производства кормов и обеспечения здоровья растений и животных до совершенствования стандартов по первичному производству и обработки пищевых продуктов, а также по их хранению, перевозке и продаже.

Кроме того, Стратегия предусматривает внедрение интегрированной электронной системы «e-ANSA», которая обеспечит оперативный и безопасный обмен данными между органами власти в электронном формате. Таким образом, будет создана уникальная платформа для быстрого и эффективного действия в экстренных ситуациях.

В документе отмечено, что Соглашение об ассоциации между РМ и ЕС обязывает молдавские власти разработать Стратегию в области безопасности пищевых продуктов и привести национальное законодательство в соответствие с acquis communautaire (термин acquis communautaire означает все права и обязанности, вытекающие из статуса государства-члена Европейского Союза).

Поскольку Молдова является членом Всемирной торговой организации, у республики есть обязательства по ликвидации технических барьеров в торговле. Главная цель Стратегии, как отмечается в законопроекте, - получить высокую степень защиты здоровья человека и защитить интересы потребителей, гарантируя безопасность продовольственных продуктов, увеличение доступа к продуктам местного производства на внешних рынках.

Также в документе отмечено, что существуют проблемы не только с финансированием лабораторий, но и с их оснащением, поэтому параметры проверки продуктов максимально занижены. Кроме того, часто встречаются трудности, связанные с заболеваниями, передаваемыми через продукты питания и воду, животных и насекомых. Например, недавно появились заболевания, вызванные различными штаммами сальмонелл. В числе существующих проблем названо и то, что система регистрации фармацевтических препаратов для ветеринарного применения устарела и требует современного подхода.

Необходимо отметить, что Стратегия принята вместе с приложением, в котором содержится план действий по её внедрению. У нас часто бывало, что стратегии утверждались без таких планов.

Не новая область, но…

Нельзя сказать, что власти не беспокоятся о качестве еды и других товаров. По словам директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) Георге Габери, в Молдове есть все инструменты для того, чтобы обеспечить безопасность пищевых продуктов.

- Это - не новая область, за безопасностью пищевых продуктов следили и в Советское время, - говорит Георге Габери. - Но требуются новые методы тестирования, потому что постоянно совершенствуется система контроля, также необходимо внедрять новые информационные системы, которые сократят время и дадут гарантию всей работе по контролю и инспекции. Стратегия как раз и направлена на создание единой информационной системы, внедрение современных методов, обучение персонала, оснащение его инструментарием, чтобы выполнять свои функции.

Также были обозначены и ресурсы, необходимые для модернизации системы, включая лабораторную базу, мероприятия, планы государственного контроля. Это всё финансируется за счёт бюджетных средств. Но мы рассчитываем и на внешних партнеров. В ближайшие два года мы планируем найти средства для строительства двух пунктов контроля на границе для проверки импорта. Кроме того, необходимо создать систему сборов и переработки отходов животного происхождения, на что тоже нужны инвестиции.

Двойные стандарты

Георге Габери уверен, что Молдова должна жестко контролировать поток товаров, который идёт, в том числе и из ЕС, учитывая, что некоторые страны ЕС - Чехия, Польша, Венгрия, Словакия - в начале этого года предъявили претензии к «двойным стандартам» в производстве продуктов питания для стран Западной и Восточной Европы. То есть продаваемые под одними и теми же брендами и названиями товары, такие как сыр, молоко, колбаса, кофе, существенно различаются по качеству.

- Импортируемые товары должны соответствовать требованиям качества, предусмотренным нашим законодательством. Соглашение о свободной торговле не означает, что товары из ЕС имеют свободный доступ на молдавский рынок. Что касается товаров животного происхождения, согласно Соглашению, каждая сторона руководствуется своим законодательством. Молдавские законы предусматривают, чтобы мы инспектировали поставщиков, соблюдают ли они наши нормативные акты. И только после этого зарубежные предприятия имеют право экспортировать продукцию к нам. Кроме того, сертификаты, которые сопровождают товары, и содержат информацию об условиях и характере перевозки, а также основные характерные особенности перевозимых товаров, всегда согласовываются с нами.

Мы контролируем товары в рамках государственного контроля, проверяем продукты питания на наличие вредных для здоровья веществ, трансжиров, ГМО, антибиотиков, гормонов роста, пищевых добавок, остатков химических удобрений. В зависимости от цели проверки, может быть проведен химический или микробиологический анализ. Для этого у нас есть наши аккредитованные лаборатории, которые регулярно проходят производственный, инспекционный контроль и аудиты.

Также на контрактных условиях работаем с европейскими лабораториями, потому что иногда количество образцов небольшое, а содержать для этого собственную лабораторию - очень дорогое удовольствие. Поэтому мы платим за услуги лабораториям, которые находятся в Австрии, Италии, Румынии, Латвии, Литвы, - отметил директор ANSA.

Ни одного возврата за год нашей продукции

- Молдова - аграрная страна и больше половины продуктов, которые производим, поставляем на экспорт в более чем 70 стран мира, в среднем на $ 1 млрд. в год, - продолжает Георге Габери. - Эти продукты проходят фитосанитарную, ветеринарную сертификацию. В европейских лабораториях и в других странах тщательно проверяют качество завозимой продукции. За год у нас не было ни одного возврата. Это говорит о том, что в Молдове производится качественная продукция. Она соответствует параметрам безопасности. То, что возвращали из России, (сливы и яблоки) связано не с безопасностью, а с наличием карантинного вредителя, который не опасен для человека. Но в РФ, в отличие от Молдовы и ЕС, личинка восточной плодожорки относится к карантинному виду. Мы проверяли каждую партию по возвращению. Потом направляли эти фрукты на пункт переработки или на реализацию, потому что не всегда находили эту личинку. Если продукцию поставляют не из сада, а из холодильников, то там товар хранится в условиях температурного режима, который не приемлем для этой личинки, и она погибает.

Что касается импорта, то его проверяют на границе, в соответствии с законодательством. Отобранные пробы для лабораторного анализа поступают в сопровождении сертификата, который гарантирует из страны-экспортера, что продукция целиком соответствует и по параметрам качества, и безопасности. Тем не менее, согласно законодательству, мы внедряем программу госконтроля и на границе отбираем определенное количество проб, которые тестируем в условиях лаборатории. Если обнаруживаем несоответствие, то каждая партия от поставщика проходит лабораторный анализ. Если не устраняют недостатки, то запрещаем ввоз такой продукции в Молдову - это общепринятая практика.

Бывали случаи, когда после лабораторного анализа состав продуктов не соответствовал содержанию на этикетке. Речь идёт о молочных продуктах с содержанием растительных жиров. Их пропорции не соответствовали информации не этикетки. Также были проблемы с большой партией мяса (две машины) из Венгрии. Его отправили на промпереработку и запретили использовать для продаж в свежем виде - это тот случай, когда товар используют не по назначению. Мясо мы не вернули поставщику, т.к., во-первых, его можно было использовать для промпереработки, а во-вторых, Молдова не имеет право экспортировать продукты животного происхождения на европейский рынок. В то время не функционировали посты ANSA на границе, и не было возможности проверить мясо на месте. Поэтому несоответствие выявили только после разгрузки машин на территории республики.

Для нас архи-важно обеспечить жёсткий контроль на границе и при несоответствии вернуть товар. В этом году таких случаев возврата продукции было не много (недавно отправили обратно в Узбекистан машину с петрушкой и укропом), потому что товары сертифицируют страны-экспортеры и жестко проверяют. Но порча товара может быть обнаружена при транспортировке, особенно у продуктов с ограниченным сроком годности. К примеру, у охлажденного мяса срок годности - только пять дней. Такие товары проверяют особенно досконально, - сказал эксперт.

Без гарантий

Назвать точное количество недоброкачественной продукции на молдавском рынке никто не может, т.к. проверки выборочны. Но мы как потребители точно знаем, что качество продуктов не становится лучше. Причем начиная от хлеба, молочной и мясной продукции и заканчивая свежими овощами, ягодами и фруктами, в том числе экзотическими.

Судя по данным, полученным Агентством по защите прав потребителей, нас продолжают массово обманывать. Так, за 9 месяцев нынешнего года было подано почти 2 тыс. жалоб потребителей, или почти на 400 больше, по сравнению с прошлым годом. Также специалисты агентства провели мониторинг торговой деятельности 69 экономических агентов, реализующих продовольственные товары на сумму 1,98 млн. леев. У 92,7% были выявлены нарушения. К ним были применены меры административного характера.

За отчетный период поступило 114 жалоб о приобретении некачественных продуктов питания. Восемь образцов продуктов были отданы на лабораторные испытания. Согласно отчетам, два образца пищи были вообще непригодны для питания. Потребители жаловались, в основном, на некачественную рыбу и рыбную продукцию, хлебобулочные изделия. Также были выявлены фальсификаты в молоке, сливочном масле, твердом сыре и сметане, где часто находят растительные жиры, которых там не должно быть, в колбасах и сосисках – сою, красители и консерванты или же несоответствие по микробиологии. Также много обращений касается несоответствия информации, указанной на упаковке, или же «подозрительной» даты производства.

Тот ещё фрукт

Сегодня торговые точки наполнены ароматом главного атрибута праздничного новогоднего стола – мандаринами, привезенными из Испании, Турции, Азербайджана. Их любят и взрослые и дети. Но не все знают, что иногда мы покупаем мандарины сомнительного качества. При их выращивании и хранении используют вредные химикаты, которые могут привести к отравлению или к аллергии.

Эксперты отмечают, что при лабораторных исследованиях некоторые виды токсичных веществ могут остаться незамеченными, но иногда можно почувствовать неприятный запах. Наверняка, многие сталкивались с тем, что цитрусовые начинают плесневеть. На столичных рынках торговцы такой экзотикой любят обрезать испортившуюся часть плода и продавать уцелевшие от порчи половинки.

Некоторые говорят, что плесень доказывает натуральность продукта. Тем не менее такие плоды нужно выбрасывать, т.к. это может привести к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта, а если ослаблен иммунитет, то и послужить толчком какого-то заболевания. В любом случае такие продукты нельзя употреблять.

Качество жизни

Сегодня производители находятся в неравных условиях. Недобросовестному предпринимателю зачастую намного комфортнее работать на рынке, чем добросовестному. И зарабатывают больше те, кто продает низкокачественный продукт с небольшой себестоимостью за выгодную цену. Потребителю же практически невозможно узнать, какой продукт он покупает. Можно ориентироваться на ценник, т.к. мошенники чаще всего продают свой товар по более низким ценам, использую более дешевые ингредиенты или заменители, но это не всегда.

Иногда можно попасть и на контрафактную продукцию. Также у покупателя чаще всего срабатывает привычка приобретать товар у конкретного производителя, не исключая факт, что качество товара может измениться. Эксперты отмечают, что производители нарочно вводят в заблуждение покупателей, используя различные уловки, чтобы скрыть от него такие ингредиенты, как пищевые добавки, заменители натурального сырья. В итоге у покупателя нет реального понимания, какого качества товар он приобретает.

Ритм жизни настолько стремительный, что мы не замечаем, как становимся заложниками некачественного питания. Это - бомба замедленного действия, последствия которой приводят либо к заболеваниям, либо даже к летальному исходу. Из-за употребления плохой еды снижается иммунитет, появляются такие хронические заболевания, как сахарный диабет, аллергия, ожирение, а также онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от пищевых отравлений ежегодно умирают 2,2 млн. человек, причем почти 30% из них приходится на детей младше пяти лет, несмотря на то, что они составляют всего лишь 9% всего населения мира. В Европейском регионе ежегодно заболевают более 23 млн. человек в результате употребления небезопасных пищевых продуктов, что приводит к 5 тыс. случаев смерти. В США от пищевых отравлений и болезней, связанных с некачественной едой, умирают три тысячи человек в год. Эксперты считают, что болезни, возникающие из-за употребления несвежей пищи, уносят жизни значительно большего числа людей по всему миру, поскольку не все страны ведут такую статистику.

Что говорить о качестве продуктов, которые закупают для школ и детских садов, когда на условиях госзакупок приобретают самые дешевые и низкокачественные продукты. В итоге дети уже в детских садах получают целый букет заболеваний.

В такой ситуации нужна здоровая система, которая обеспечила бы безопасность любого продукта, иначе всё это приведёт к дряхлому и нездоровому населению. Если государство молчит о вреде той еды, которую потребляют граждане, тогда люди сами должны отстаивать свои права на качественные продукты. Чем больше от нас будет поступать тревожных сигналов, тем больше и жестче будет контроль со стороны государства того, что поступает на рынок. Для того чтобы дисциплинировать производителей, наверное, надо ввести очень большие штрафы по примеру хотя бы США.