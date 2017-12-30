Обсуждается положение о службе очистки

Утилизация или хранение отходов любого типа в общественных или частных местах в муниципии Кишиневе будет наказываться в административном порядке. Такие же санкции будут применяться и в случае несанкционированного выбрасывания на улицах отходов и сточных вод из ресторанов, магазинов или зданий. Соответствующие положения содержатся в проекте Регламента об организации и функционировании государственной службы санитарной очистки и уборки Кишинева, предложенного для публичного обсуждения, передает IPN.

В течение месяца, Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ожидает предложений по проекту. Положение устанавливает единые правовые основы предоставления услуг по санитарной очистке и уборке, определив способы и условия, которые должны быть выполнены для обеспечения данных услуг, показатели эффективности, технические условия, отношения между оператором и пользователем, порядок ценообразования, выставления счетов и взыскания стоимости выполненных услуг.

Проект предусматривает ряд мероприятий по санитарной очистке и уборке: подметание, мытье, опрыскивание и содержание мест общего пользования. Другие предусмотренные мероприятия: очистка и транспортировка снега из мест общего пользования. Кроме того, предусмотрен сбор и транспортировка бытовых отходов, в том числе токсичных, опасных бытовых отходов, за исключением отходов с особым режимом транспортировки. Среди мероприятий сортировка отходов, организация переработки, компостирование растительных отходов, создание свалок и их управление, дезинсекция, дезинфекция и дератизация и др.

Доступ пользователей к услугам санитарной очистке и уборке будет осуществляться только на основании договора об оказании услуги, заключенного между оператором и пользователем, независимо от того, идет речь о физическом или юридическом лице или государственном учреждении. Пользователи будут иметь право доступа без дискриминации к публичной информации о показателях качества услуг, структуре тарифов и условиям договора.

Все заинтересованные лица могут представить предложения по проекту регламента в письменной форме до 31 января 2018 года, на адрес электронной почты: salubrizare.dglca@cmc.md.