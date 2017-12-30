Перед Новым годом на Центральном рынке не протолкнуться из-за очередей

За два дня до Нового года жители столицы заполнили Центральный рынок. Вне зависимости от того, каким будет следующий год, важно встретить его за богатым столом, говорят люди, стоящие в конце длинных очередей.

Центральный рынок выглядел накануне, 20 декабря, как большой муравейник, не смотря на то, что в столице шел дождь. Молдаване покупали все, что попадалось под руку. Настоящая битва разыгралась за соления, передает protv.md.

"- Что вы купили сегодня?

- Овощи, фрукты еще не купили, не получилось. Сейчас взяли соления для голубцев, потом посмотрим, что еще есть".

"Будем делать мясо на гратаре, голубцы. Новый год мы встречаем со шашлыком. Сегодня купили все, что требуется".

"- Что вам нужно еще купить?

- Сегодня по мелочи только".

Самые длинные очереди были у фруктов и овощей. Покупатели сообщили, что не искали наиболее выгодные цены в преддверии Нового года.

"- Что вам еще необходимо приобрести?

- Почти все, все делается в последний день."

Вместе с продуктами питания популярностью пользовались и игрушки для елки.

"- Что у вас в корзине?

- У меня там несколько игрушек, звезды".

Центральный рынок будет работать 30 и 31 декабря, первого января продавцы будут отдыхать.