Анна Мунтяну ответила тем, кто критиковал ее за получение Почетной грамоты от Игоря Додона

Победительница седьмого сезона шоу «Голос Румынии» заявила: «Моя единственная «политика» - это любовь к музыке». Уроженка Хынчешт Анна Мунтяну получила Почетную грамоту из рук Игоря Додона. Глава государства пообещал и в дальнейшем поддерживать талантливую певицу.

- За выдающийся успех на конкурсе самых оригинальных голосов и исполнительских стилей, за продвижение имиджа Республики Молдова в мире, в знак признания таланта и приложенных усилий по его совершенствованию, вручил Анне Мунтяну Почетную грамоту президента Республики Молдова. Заверил ее в полной и всесторонней поддержке – моей и президентской администрации, - сообщил Игорь Додон.

Президент добавил, что Молдова богатая талантами, которые необходимо поддерживать и поощрять. На своей странице в Facebook Игорь Додон разместил снимки приема в честь Анны Мунтяну.

Эта новость вызвала критику со стороны недоброжелателей главы государства. Несколько пользователей упрекнули Анну в том, что она выиграла конкурс в Румынии, но получила грамоту от «пророссийского президента». Певица в ответ написала:

- Господин президент Игорь Додон является первым и единственным государственным лицом в Республике Молдова, который оценил меня за успех в Vocea Romaniei! Моя единственная «политика» - это любовь к музыке. Не превращайте какое-либо событие в политику!

Анна Мунтяну напомнила завистникам, что ей всего 16 лет, и она уже многого добилась:

- Мне 16 лет, я всё еще ученица средней школы, я выиграла конкурс, и я получила грамоту от президента страны! Почему вы пытаетесь втянуть меня в политику? Я не делала анти-румынских заявлений! Он оценил меня за то, что я сделала в «Голосе Румынии»! Позор вам, кто делает такие комментарии! Мне жаль, что у вас создалось такое впечатление!

В большом финале седьмого сезона популярнейшего телешоу сразились четыре девушки. 16-летняя Анна Мунтяну потрясающе исполнила песню Шарля Азнавура «La boheme», которую выбрал ее наставник Smiley. Итог Vocea României 2017 стал сенсационным: впервые его выиграла участница из Молдовы.