Додон считает незаконным запрос по поводу своего временного отстранения

Президент Молдовы Игорь Додон считает незаконным обращение группы депутатов в Конституционный суд по поводу временного отстранения главы республики от должности и назвал этот шаг узурпацией власти.

Накануне группа депутатов парламента Молдавии обратилась в Конституционный суд в связи с повторным отказом президента утвердить предложенного премьером Павлом Филипом нового главу МИД и еще шестерых членов кабмина, передает ria.ru

Отвечая на вопрос в ходе телепередачи на телеканале "РТР-Молдова" о том, что он думает об обращении группы депутатов в КС по поводу его временного отстранения от должности для назначения главы МИД и еще шестерых членов правительства, Додон заявил, что считает это "узурпацией власти в Молдавии".

"Уверен, что оценку этим действиям народ Молдавии и я лично еще дадут, когда будет возможность, это будет уже в следующем году. Что касается процедуры, то они сами ее сейчас нарушили. Потому что обращаться в Конституционный суд должен либо парламент, либо правительство. В данном случае правительство не может, потому что не может собрать кворум. Парламент должен был созвать заседание, принять постановление и пойти в КС", — сказал Додон.

КС рассмотрит запрос депутатов парламента о временном отстранении от должности президента страны для назначения семерых членов правительства 2 января.

Раннее глава Демпартии Молдавии, которой принадлежит парламентское большинство, Владимир Плахотнюк предложил заменить ряд членов правительства. По его словам, министра иностранных дел и евроинтеграции Андрея Галбура заменит посол Молдавии в Швейцарии Тудор Ульяновски. На пост министра экономики предложен экс-премьер Кирилл Габурич.

Он сменит на этом посту Октавиана Калмыка, который является сопредседателем в российско-молдавской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. На пост вице-премьера по европейской интеграции предложен глава Народно-европейской партии Молдавии Юрий Лянкэ, который занимает пост вице-спикера парламента. Вице-премьера по реинтеграции Георгия Балана может сменить Кристина Лесник, которая работает в структуре МИДЕИ. Додон утвердил предложенные отставки, однако отказался назначить новых членов правительства.

До этого Додон уже отклонял предложенные кабмином кандидатуры. В частности, он дважды отклонил кандидатуру вице-председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзы, представленную на пост главы минобороны. Правительство обратилось в Конституционный суд, который постановил, что в данном случае вместо главы государства назначить министра обороны могут премьер или спикер. Назначение Стурзы на пост министра обороны впервые прошло в особом порядке: указ о его назначении был подписан председателем парламента Андрианом Канду, который принял у него присягу.