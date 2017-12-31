31 Декабря 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Как молдавские гастарбайтеры едва не опоздали на Новый год
31.12.2017

Корреспондент Sputnik вместе с родственниками пассажиров пережил волнительные минуты ожидания поезда Санкт-Петербуг-Кишинев, когда тот должен был приехать аккурат 31 декабря

Молдавская столица. Ранее утро. Железнодорожный вокзал. Десятки кишиневцев переминаются с ноги на ногу, ждут поезда который должен прибыть в 7.45. Сегодня Новый год, и сотни трудовых мигрантов решили встретить этот праздник дома. 

Но вот поезда все нет… 

"Как же так? Ждем, где-то застрял в пути…" — одна из пассажирок не скрывает волнения.

Весь год она ждала этого дня, чтобы семья наконец воссоединилась за праздничным столом и встретила 2018 год вместе. 
Но по каким-то причинам поезда все нет и нет… 

Корреспондент Sputnik вместе с родственниками пассажиров пережил волнительные минуты ожидания, когда поезд должен был приехать аккурат 31 декабря. Видел, как волнуются люди. 

К счастью, ожидание было не долгим. Всего час. Но один из самых волнительных часов в жизни жителей страны. Волновались те, кто уже так давно ждал своих близких, прибывающих, чтобы встретить Новый год с родными. 

"Поезд прибыл в 8.45, опоздание составило один час. Это дорога — всякое бывает…" — рассказали Sputnik в диспетчерской Железнодорожного вокзала. Пассажиры поезда встретили родных на перроне и разъехались по домам.  Сегодня они отметят (как и вся страна) Новый год.

Нику Гончар


 
Количество просмотров:
194
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.