Как распределятся политические силы в Молдове в 2018 году

Известно, что обычно, в выборные годы молдавские политические силы распределяются на лагеря, чтобы по максимуму воспользоваться поляризацией общества в своих целях. Несомненно, что и 2018 год не станет исключением, и поэтому в нижеследующем материале я попытаюсь проанализировать политическую обстановку именно с этой точки зрения.

Первый возможный вариант распределения: унионисты и государственники. 2018 год будет годом столетия со дня объединения Бессарабии с Румынией, а это очень важная дата для унионистов. Поэтому, можно предположить, что в 2018 году унионисты организуют многочисленные мероприятия, которые, несомненно, встретят сопротивление со стороны государственников. По этой причине, в новом году, нас, скорее всего, ждет активизация и одних, и вторых. В какой степени это противостояние отразится на политической жизни страны, покажет время.

Второй возможный вариант распределения сил: пророссийские и проевропейские. Такой вариант особенно выгоден нынешней власти, которая все чаще заявляет о том, что хочет сделать евроинтеграцию своим основным лейтмотивом предвыборной кампании.

Почва для этого подготовлена – выдвинута инициатива о введении в Конституцию евроинтеграции как национального приоритета, принят закон против российской пропаганды, выдворены российский дипломаты и др. Чтобы избавиться от оппонентов на проевропейском сегменте, власть уже сейчас продвигает идею создания коалиции с проевропейскими силами.

Третий возможный вариант распределения: истинные проевропейские силы и власть. В последнее время проевропейские оппозиционные силы все чаще обвиняют власть во лжи, в связи со своей проевропейской направленностью, а также в сговоре с президентом Додоном и социалистами. Если все продолжится в том же духе, в следующем году нас ждет конфронтация между властью и президентурой с одной стороны, и правоцентристской оппозицией с другой стороны.

Четвертый возможный вариант распределения политических сил. Данный сценарий событий предполагает объединение всей оппозиции, в том числе социалистов и «Нашей Партии», с преодолением всех существующих между этими политическими силами разногласий. Такой ход событий вполне вероятен, особенно в случае, если борьба между президентурой и властью выйдет на новый уровень, и социалисты решат, что им выгодней вступить в широкую коалицию против власти, нежели бороться с ней в одиночку. Но для осуществления такого сценария необходимо согласие правоцентристских партий, которые уже сейчас заявили о маловероятности такого хода событий.

Будет ли в 2018 году другое распределение сил, покажет время. Ясно одно, 2018 год не будет исключением в том, что касается традиции пользоваться расколом общества в избирательных целях.

Думитру Спэтару