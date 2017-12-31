Год нестабильной стабильности

2017 год был единственным в последнее время годом, когда у нас не было никаких выборов. По этой причине многочисленные аналитики и политики назвали этот год годом стабильности, хотя другие считают, что из-за неоднократного кардинального изменения политической конъюнктуры 2017 год был довольно нестабильным.

Таким образом, в начале года у власти была коалиция из демократов, либералов и двух групп депутатов – бывших коммунистов и либерал-демократов. К началу марта появились первые признаки того, что этот альянс далеко не бетон (как назвал его лидер ЛП Михай Гимпу), а камнем преткновения стало намерение ДПМ ввести смешанную избирательную систему. Эту идею либералы не поддержали, и между партнерами по коалиции возникли серьезные противоречия.

На фоне этой обстановки в правящем большинстве, уже в марте ДПМ принимает решение усилить свои ряды 14 бывшими коммунистами. Наряду с этим, создается и парламентская Европейская народная группа. Вскоре численность этой группы достигает 10 депутатов, а демократы пополняют свою численность еще несколькими либерал-демократами, и фракция ДПМ в парламенте превышает 40 человек, чем реконфигурирует состав парламента Республики Молдова.

В апреле и мае решилась судьба правящего большинства. Вследствие ареста некоторых передовиков ЛП, в том числе столичного примара Дорина Киртоакэ, и ввиду продвижения изменения избирательной системы, либералы уходят из состава правящей коалиции, а это стало импульсом для другой инициативы ДПМ – реформы правительства, о которой они говорили еще в апреле 2016 года. В июле реформу приняли, и число министерств сократилось с 16 до 9, а ДПМ получает практически всю власть в государстве.

Все это происходило наряду с активизацией еще одной важной политической фигуры – президента Игоря Додона при поддержке Партии социалистов Республики Молдова. С начала года президенту удается занять довольно выгодные политические позиции, продвигая проекты внутриполитического, реинтеграционного, социального, гражданского и внешнеполитического характера. Главе государства удается продвинуть смешанную систему голосования в противовес одномандатному, предлагаемому ДПМ, выдвинуть инициативу проведения референдума о расширении полномочий президента (от 24 сентября), а также предложить ввод президентского правления. Более того, вступая в жесткую полемику с властью, Игорю Додону удается занять крайне выгодные политические позиции и получить существенные политические дивиденды.

И для правоцентристской оппозиции политический 2017 год был очень важным. Были организованы многочисленные акции протеста, укрепились отношения с европейскими учреждениями, было принято решение об объединении ПДС и ППДП для участия в выборах и др.

Кульминацией 2017 года стали кадровые перестановки в правительстве, в результате которых больше половины членов кабинета министров были заменены.

Все это указывает на то, что 2017 год был насыщен событиями и полон поворотных моментов. И если кто-то называет это стабильностью, то другие считают это самой настоящей нестабильностью, хотя, скорее всего, уходящий 2017 год был годом нестабильной стабильности.

Игорь Волницки