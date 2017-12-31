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Экономика
Молдова начинает новый год без новых монет
31.12.2017

Монеты достоинством 1 и 2 лея так и небыли введены в обращение, хотя ранее сообщалось, что это произойдет примерно в конце 2017 года.

Согласно ответу Национального банка Молдовы для Агентства IPN, информация о монетах достоинством 1 и 2 лея является конфиденциальной до момента опубликования в Официальном мониторе решения по вводу их в обращение. В последнем номере журнала Официальный монитор от 29 декабря соответствующее решение опубликовано не было.

О намерении ввести в обращение новые монеты номиналом в 2 лея, и замены купюр номиналом в 1 лей на монету того же достоинства, НБМ объявил в начале июня. С июня по август банк организовал открытый конкурс на разработку концепции дизайна новых монет.

Центральный банк объявил, что выбрал несколько концепций, а окончательный дизайн будет выполнен специалистами монетного двора, который выиграл тендер, организованный НБМ. Подробности не были обнародованы.


 
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