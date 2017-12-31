В iTaxi пояснили причины проблем с вызовом такси

Реакция последовала после того, как многие интернет-пользователи пожаловались на то, что машину в эти дни найти практически невозможно. Директор iTaxi Елена Згардан написала на своей странице в соцсети, отметив некоторые причины этой проблемы.

Так, по ее словам, накануне праздников многие горожане предпочитают поездку на такси в противовес общественному транспорту. Особенно это касается молдаван из-за границы, приехавших отметить праздники с семьями.

Добавляют проблем и пробки в городе, обусловленные тем, что все люди торопятся сделать покупки. Помимо этого, по словам Згардан, в последнее время участились случаи аннулирования заказа, что также приводит к потере времени, так как таксисту приходится возвращаться с несостоявшейся поездки.

Также она заверила, что машин в службе достаточно.