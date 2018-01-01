Молдаване в США на Новый год наряжают елки, делают барбекю и оливье и устраивают фейерверки

А вот мамалыга из американской муки не получается, «малай» везут с родины.

Новый год – он и в Африке, и в Америке – Новый год. Поэтому наши соотечественники в США отмечают его с размахом. Не таким, конечно, как в Молдове. То есть, тарелок в три этажа или хотя бы так, чтобы для хлеба, салфеток и пары салатов места уже не осталось на столе, но все равно готовятся к празднику заранее.

Елки за американцами не подбирают, - шутка избитая, но не актуальная. По крайней мере я, отметив четыре новогодние ночи под майамскими пальмами, такое не видела. И нью-йоркские, да и другие знакомые, рассказывали, что смысла искать использованную елку нет. Действительно, мы покупали за 25-35 долларов, - а это для США не деньги, - очень пышную красавицу. Как правило, елочки у американцев продаются в горшках с землей, и после праздников можно сдать куда-то или продать. Мы, правда, не сдавали.

Наши часто покупают к вечеринкам новые наряды. А после новогодней ночи сдают обратно в магазин. Выгодно. Возвращают все деньги, до копейки. Зачем тратиться лишний раз?!

Молодежь на Новый год «сбивается» в компании и гуляет у кого-нибудь дома или в клубе. Как правило, из закусок – чипсы, пару очень легких салатиков, сыр, иногда – барбекю в виде сосисок, хотя бывают исключения. Готовит там наша молодежь редко, да и то, только для себя, для семьи.

Люди постарше стараются сварганить оливье или купить его в русском магазине. Этим салатом уже никого не удивишь, разве что какого-нибудь индейца, случайно забредшего в русский магазин. Пытались наши соотечественницы делать мамалыгу. Но – увы – мука там либо слишком мелкая, либо – крупная. И если поблизости нет магазинчика, открытого румынами, то приходится надеяться на «презент с родины». Мои знакомые пытались смешивать слишком крупную и слишком мелкую муку, - не получилось! А вот голубцы сделать вполне реально. Все есть! Только зачем?! Не любит там народ заморачиваться по поводу еды. Главное – поменьше времени потратить, подольше отдохнуть.

В теплых штатах наши соотечественники из молодежи отправляются после боя курантов (в основном, по местному времени ориентируются) на пляжи. Люди постарше любят отмечать Новый год за столом, основательно, включив любимую музыку на молдавском, чтобы хотя бы немного быть ближе к родине. И конечно, стараются встретить праздник в семье, с друзьями.

После полуночи наши бывшие устраивают фейерверки. Как же, национальная забава! Хотя нам доводилось чаще присутствовать при салютах, устраиваемых выходцами из Латинской Америки. Они тоже любят это дело!

В общем, Happy New Year! И пусть выходцы из Молдовы на любом краю Света будут счастливы, и отмечают праздники весело и широко!

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ

В А можно отметить праздник в общественном месте, например, на площадке у казино, там устраивают и небольшие концерты в новогоднюю ночь. Фото: Наталья Синявска