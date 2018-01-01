Прощай, незимняя Молдова: Праздновать новый год в Кишиневе? Ищи дурака!

Впервые за многие годы предновогодняя столица опустела до критического уровня.

Я не знаю, дорогие сограждане, как у вас, но у меня вся предновогодняя лента в Фэйсбуке была в фотографиях тех, кто уже находился за пределами Молдовы, либо «чекинился» в аэропорту. Список стран, куда «намылили лыжи» наше люди, весьма разнообразени, как ни удивительно, доступен даже среднему карману: Европа, Таиланд, Египет, Дубай и прочее-прочее.

Кстати, почти никто в этом году не уехал на Новый год кататься в горы: на большинстве известных курортах просто нет снега.

Вчера часов за 5 до боя курантов я выскочил за хлебушком и вдруг понял, что меня смущает: отсутствие людей не только в магазинах, но и на улице – никакой толчеи и новогодней суеты…

То, что мне это не показалось, говорит тот факт, что многие френды обратили внимание на этот прискорбный факт. Народ разъехался.

Между нами, это все-таки какая-то новая тенденция: обычно сограждане разъезжали по курортам и европам в первые январские дни, когда их покидали иностранные туристы. Было дело, как-то в Брашове на Рождество по старому стилю мы с компанией бродили по абсолютно пустому городу. Теперь все изменилось.

Причин тому несколько. Главная заключается в том, что наши туристы поняли: в Европе сразу после Нового года становится скучно – все новогодне-рождественские ярмарки прекращают работать.

Новогодним настроением и не пахнет. Еще одна причина – это, как уже я писал выше, относительная доступность именно новогодних туров. И, наконец, третья причина: это возможность хоть на недельку уехать из грязной и совсем незимней Молдовы.

Во всей этой истории сложнее всего тем, кто не может себе позволить уехать – в основном, это люди пожилого возраста, наши родители и дедушки-бабушки…

Семейный праздник превратился в «Ночь одиночества», к сожалению…

И, тем не менее, с Новым Годом, страна…

РОМАН ВЛАДИМИРОВ