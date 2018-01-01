Впервые жителей Молдовы поздравили с Новым годом президент с женой (ВИДЕО)

Игорь Додон с женой Галиной обратились с праздничным посланием, сидя в креслах у камина. Новый год является семейным праздником. И президент Молдовы впервые в истории страны поздравил граждан вместе с супругой.

- Дорогие соотечественники! Друзья! Для меня и для моей супруги Галины большая честь обратиться к вам с новогодним поздравлением! - начал свое выступление Игорь Додон.

Глава государства, подводя итоги минувшего года, рассказал, что он оказался сложным, с серьезными испытаниями. Вместе с тем, по словам президента Молдовы, во время встреч с коллегами он увидел, как они нас поддерживают.

- Для меня 2017 год был сложным, с серьезными вызовами и испытаниями, однако были и значительные успехи, - отметил Игорь Додон. - У меня был очень плотный рабочий график, с большим количеством официальных и рабочих визитов, встреч с гражданами Молдовы. С кем бы я ни встречался – с президентами стран Востока или Запада – каждый раз я чувствовал большое уважение в нашей стране, к Республике Молдова.

Главы многих государств поддерживают нас, они заинтересованы в проведении в нашей стране демократических преобразований, готовы оказывать нам поддержку и помощь. Это очень ценно для нас.

Президент призвал всех граждан хорошо работать. Именно это, по мнению Игоря Додона, позволит остановить нынешний политический и экономический кризис.

- Мы обязаны вновь открыть для самих себя Молдову, научиться любить нашу страну, потому что причин для гордости у нас достаточно, - подчеркнул президент. - Каждый из нас должен взять на себя часть ответственности за то, что происходит в стране. Каждый, находясь на своем месте, должен выполнять работу настолько хорошо, насколько это возможно. Только так мы сможем остановить политический и экономический кризис. Страна начнет развиваться. Мы сможем остановить эмиграцию граждан.

Отдельно Игорь Додон обратился к гражданам на русском языке. Глава государства пожелал всем мира и спокойствия на нашей родной земле.

- Для нас всех Молдова родной дом! – сказал президент. - Молдова – это все мы, люди разных этносов и народностей. В нашей стране живут открытые и гостеприимные люди. Мы готовы принять и понять лучшее, что есть в культуре каждого народа, мы с удовольствием смотрим спектакли на русском языке, танцуем гагаузские танцы и напеваем болгарские и украинские песни.

Мы одно целое, один народ. Молдова - наша с вами страна, в которой стоит жить и работать, и другой родины у нас не будет. Желаю всем нам единства, согласия, мира и спокойствия на нашей родной земле.

Супруга главы государства высказала надежду, что все мы будем более милосердными. Мать троих сыновей призвала помогать нуждающимся в поддержке детям.

- Я мечтаю о том, чтобы все дети в Молдове росли здоровыми и счастливыми, - сказала Галина Додон. - Чтобы у всех семей каждый день было всё необходимое, чтобы каждый ребенок мог ходить в школу и получил достойное образование. И еще я надеюсь, что все мы будем с большой заботой относиться друг к другу, будем более чуткими и милосердными, всегда будем помогать тем, кто оказался в беде – особенно если в нашей поддержке нуждаются дети.

Завершая новогоднее обращение, президент пожелал процветания нашей стране.

- Желаю, чтобы в новом году каждая семья смогла бы реализовать свои мечты, - сказал Игорь Додон. - Желаю здоровья вам, вашим детям и родителям! Достатка и благополучия в каждом доме! Мира, стабильности и процветания нашей любимой Молдове! С Новым годом!