С Новым 2018 годом!

«Спиннеры», «майнеры», «биткойны», «зашквар», «хайп», «эщкере» — в 2017-м наш лексикон ширился от одной громкой истории к другой. Стоило отгреметь одному скандалу, как тут же возникал новый — ещё более жёсткий. Таковы реалии времени — мы буквально тонем в потоке информационного шума.

И, если верить футурологам, будем тонуть ещё глубже в будущем. Но именно сегодня — в канун Нового года — нужно разлогиниться в мессенджерах и социальных сетях, отложить бурления в комментариях и провести время в семейном кругу.

Если не сейчас — то когда ещё?

Но ладно, что мы о грустном? Во-первых, впереди неделя долгожданного отдыха (вы же будете отдыхать?). Главное — держаться подальше от новостных сводок и повторов «Голубых огоньков». Во-вторых, помимо бума рэп-батлов, горелых видеокарт и трёх новых айфонов, 2017-й запомнился множеством приятных моментов, морем крутейших игр и дюжиной отличных смартфонов. И это невозможно игнорировать и не ценить.

Поэтому в 2018 году мы желаем вам ещё больше эмоций и впечатлений — само собой, положительных. Чтобы гаджеты не переставали удивлять, игры — поражать воображение, а собеседники, в том числе виртуальные, — дарить приятное общение. Себе мы, если честно, желаем того же.

Граждане Молдовы, отсоединяйтесь из социальных сетей и выходите на улицу гулять! Всем хорошего нового года!