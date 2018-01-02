Граждане Молдовы массово делают румынские паспорта - даже без особой надобности

Люди подают на гражданство соседней страны, чтобы уехать, для детей и «чтоб было».

Накануне Нового года перед зданием румынского минюста в Бухаресте было особенно многолюдно. В списке подающих в этот день на гражданство Румынии значилось 400 человек. Почти все — из Молдовы. Остальные — из Украины. Примут всех.

- И это только в Бухаресте! Каждый день наши граждане едут в Бухарест, записывают по 400 человек в день. А есть еще Яссы — по 150 человек в день, Галац, Кишинев, Кагул, - рассказывает «Комсомолке» сотрудница одного из столичных агентств, которое помогает готовить пакет документов для подачи на гражданство Румынии.

По ее словам, в прошлом году ездили подавать без записи. Всего было подано 110 тысяч досье. В этом году, только по записи подало более 93 тысяч человек.

- Мы записываем уже на 1 марта. Так много людей! Каждый день едут. Позавчера от нас выехало 16 человек, вчера — 8. Я хоть и работаю тут, а удивляюсь: еще есть люди, которые не получили румынское гражданство?! - сказала она.

По ее словам, многие, кто подает на румынское гражданство, это те, кто раньше уехал в другие страны, в том числе, в Румынию. Кроме того, делают в основном для детей и «чтобы было».

- Я делаю потому, что хочу, чтобы дети учились в Европе. С европейским паспортом будет легче, - рассказала одна из тех, кто подал документы на этой неделе. - Те, кто ездил подавать со мной, делали это по двум причинам: одни - для своих детей, другие — чтобы уехать. В основном все очень молодые. Из Кишинева была только мама с дочкой, остальные были из других городов и сел Молдовы.

И это мы только про гражданство Румынии говорим. А еще есть болгарское гражданство, на которое подают или уже давно подали наши граждане, гражданство России, которые тысячи молдавских граждан получают по программе переселения, а также гражданство многих других стран, которого добиваются наши граждане.

Многие говорят, что делают, «чтобы было», но почти у всех это «чтобы было» заканчивается отъездом. Наши власти уже почти хором просят людей остаться: буквально на прошлой неделе о своих опасениях по поводу отъезда высказались сразу три политика высшего уровня: президент Игорь Додон, спикер Андриан Канду, председатель ПКРМ Владимир Воронин. Но, кажется, процесс уже не остановить. Неужели шутка про табличку в аэропорту «Кто будет последним уезжать из Молдовы, выключите свет!» станет черным юмором?

ЛИДИЯ ТКАЧ