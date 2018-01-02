Что сулит нам 2018 год с политической точки зрения

Портал ТРИБУНА составил условный рейтинг политических событий, которые могут ознаменовать предстоящий 2018 год.

На первом месте – парламентские выборы. «Несомненно, 2018 год пройдет под знаком парламентских выборов. Предвыборный ажиотаж будет ощущаться в течение всего года, и это может поставить под вопрос стабильность в государстве. Скорее всего, наступающий год будет нестабильным с политической точки зрения, и сулит многочисленные неожиданные повороты событий», — пишут авторы рейтинга.

На втором месте — возможный референдум по отмене смешанного голосования. «Несмотря на то, что власть говорит о невозможности проведения такого референдума, тем не менее, его не стоит сбрасывать со счетов, потому что гражданское общество настроено решительно, а это не исключает успеха предприятия», — отмечается в источнике.

На третьем месте — кампания по сбору подписей в поддержку ввода президентского правления. «Эта кампания уже идет полным ходом, а согласно некоторым данным, уже собрано более полумиллиона подписей граждан с правом голоса. Так как сторонники инициативы намерены собрать более полутора миллиона подписей, можно предположить, что кампания продолжится как минимум до середины следующего года, ознаменовав тем самым предстоящий политический год», — говорится в материале.

Кристина Пендя