Дмитрий Чубашенко: на Ренато Усатого сфабриковано около 20 уголовных дел

Вице-председатель партии «Наша Партия» (НП) Дмитрий Чубашенко стал лауреатом премии ТРИБУНА в номинации «Самый активный подвижник честной политики». В связи с этим мы спросили его, каким был для него политический 2017 год.

«Это был очень необычный год, потому что я 30 лет работал журналистом, а в прошлом году, почти случайно, я изменил свою профессию. Случайно я попал в молдавскую политику. К журналистике возврата нет, но нет и желания.

Это был первый мой год в политике. Было очень сложно. Я был избран вице-председателем НП, а положение партии очень сложное. Во-первых, потому что Ренато Усатый не может вернуться в Молдову из-за сфабрикованных по заказу уголовных дел, которых около 20, и на его имя выписан ордер на арест. Но мы работаем, боремся, справляемся», — уточнил Чубашенко.

Андриана Кептине