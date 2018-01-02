Украина разрешит въезд в страну только гражданам Молдовы с биометрическими паспортами

С 1 января на всех пунктах пропуска на украинской границе заработал биометрический контроль иностранцев.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Пока не сообщается об изменении порядка въезда-выезда на ряде пограничных пунктов границы с Молдовой, где до сих пор действовал упрощенный порядок пропуска жителей сопредельных населенных пунктов на основании внутренних удостоверений личности. Такой упрощенный порядок перехода границы существовал на местных пунктах пропуска: Кайраклия, Медвежа, Липкань, Клокушна, Унгурь, Косэуць и Сорока.

«С сегодняшнего дня в пунктах пропуска на государственной границе в полном объеме заработала система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства», - говорится в сообщении ГПС Украины.

Пограничники утверждают, что введение биометрического контроля повысит безопасность и удобство пересечения украинской границы.

«Работники Госпогранслужбы фиксируют отпечатки 5 пальцев правой руки. Обязательную фиксацию биометрических данных применяют в соответствии с определенным МИД перечнем 70 стран, в том числе Российской Федерации, отнесенных к категории риска. Остальные иностранцы - по результатам анализа и оценки рисков», - подчеркнули в сообщении.

Отмечается, что система биометрического контроля установили на 157 пунктах пропуска и на 3 контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с временно оккупированным Крымом.

Пограничная полиция Молдовы еще не сообщала об изменении порядка пропуска в Украину граждан Молдовы.