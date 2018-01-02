Сосредоточение Болгарии и ЕС на расширении в зоне Западных Балкан может привести к сокращению средств для Молдовы

Тот факт, что Болгария предпочитает сосредоточиться на Западных Балканах, свидетельствует о том, что, по меньшей мере, шесть месяцев Восточное партнёрство не будет находиться в центре внимания ЕС, пишет политолог Дионис Ченуша в аналитической статье для Агентства IPN.

По мнению политолога, в практическом плане это не может существенно отразиться на положении тех стран, которым удалось создать собственную правовую и институциональную базу для сотрудничества с ЕС. Следовательно, страны с подписанными Соглашениями об ассоциации, включая Молдову, будут по-прежнему находиться на орбите ЕС, а восточноевропейские страны, не имеющие новых соглашений с ЕС (Азербайджан, Беларусь), могут оказаться несколько в тени, поясняет Дионис Ченуша.

По его словам, финансовые ресурсы, предназначенные для Молдовы и других стран Восточного партнёрства, расписаны до 2020 года.

Усилия Болгарии по привлечению средств и внимания к Западным Балканам не смогут изменить размеры бюджета, предоставляемого странам Восточной Европы, если только правительства Молдовы, Украины или других стран не допустят осечек при проведении каких-либо реформ, считает политолог.

В таких случаях, пишет Ченуша, деньги будут просто перенаправлены на покрытие других статей расходов ЕС, в том числе на балканские проекты. Это касается прямой бюджетной поддержки, макрофинансовой помощи или грантовых компонентов (например, для проектов в энергетическом секторе), которые Брюссель может предоставить Молдове. По такому маршруту проследовали 28 миллионов евро бюджетной поддержки, первоначально предназначавшиеся для реформы сектора правосудия в Молдове, но не переведённые Евросоюзом из-за отставания, имевшего место в 2014–2015 годах.

Политолог подчёркивает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Молдова может оказаться в затруднительном положении из-за желания Болгарии и ЕС в целом сосредоточиться на интеграции в европейское пространство Западных Балкан.

Даже если это положительно скажется на сокращении угроз для безопасности в Европе, разъясняет Дионис Ченуша, „переваривание” Западных Балкан потребует времени и ресурсов, которые после 2020 году сократятся из-за Брекзита.

Политолог прогнозирует, что, в дополнение к политическому пресыщению Евросоюза процессом расширения, по итогам поглощения им западнобалканских стран, Молдова и другие страны Восточного партнёрства могут столкнуться и с дефицитом европейских средств.