«Молдавские маразматики» устроили российскому депутату «ужас» в аэропорту Кишинева

Депутата Ивановской областной думы Романа Ефремова выслали из Молдовы.

Председатель комитета по экономическому развитию Ивановской областной думы заявил, что он испытал «предновогодний ужас» в аэропорту Кишинева. Российский депутат решил отметить Новый год в столице Молдовы. Однако с ним произошла неприятная история, о которой он рассказал в Facebook.

- Прилетев в Кишинев, не подозревая подвоха, я подаю паспорт на стойку паспортного контроля, - написал Роман Ефремов. - Там мой паспорт передают другому сотруднику, который просит меня пройти с ним. Он мне задает в коридоре за киосками паспортного контроля один вопрос: цель моего приезда? Я отвечаю (расслаблено): «туризм».

После этого россиянину предложили пройти в кабинет. У него спросили, чем он будет заниматься в заявленные четыре дня пребывания в Кишиневе.

- Думая, что я делюсь сокровенными планами, рассказываю, что буду спать, гулять, посмотрю какие-нибудь достопримечательности, встречу Новый год, высплюсь и поеду обратно, - продолжил депутат. - Но эта версия не кажется убедительной сотруднику полиции, и он просит показать программу пребывания в Молдове. Я наивно удивляюсь, мол, какая программа, зачем, главная программа - встретить Новый год! «Нет-нет, - говорит мне полицейский, - вы меня обманываете!». Я опешил. По итогу оказалось, что я намеренно вводил в заблуждение полицию Молдовы.

У Ефремова изъяли паспорт, после чего его проводили в зал ожидания. Депутат позвонил в Посольство России в Молдове. Там ему сообщили, что такие случаи в отношении граждан России в последнее время стали регулярными в связи с политическими причинами. После 10 часов, проведенных в аэропорту Кишинева, Ефремова депортировали.

- Я купил магнитик с Молдовой, - сообщил депутат и разместил фото. - Эта черная дыра у меня будет закрыта навсегда на холодильнике и в моем сознании. Никому не советую испытывать «гостеприимство» молдавских маразматиков на своей шкуре.