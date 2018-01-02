Внешний долг Молдовы приближается к новому рекорду

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Экономика
По данным Национального банка Молдовы, валовой внешний долг Республики Молдова в третьем квартале 2017 года составил около 6, 743 млрд долларов США, увеличившись более чем на 454 млн долларов по сравнению с тем же периодом 2016 года.
В 2017 году валовая внешняя задолженность нашей страны увеличилась почти на 500 млн долларов США, что является самым высоким показателем с 2013 года.
Валовой внешний долг превышает валовой внутренний продукт, который оценивается в конце 2017 года в размере 6,75 млрд долларов.
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