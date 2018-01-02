Внешний долг Молдовы приближается к новому рекорду

По данным Национального банка Молдовы, валовой внешний долг Республики Молдова в третьем квартале 2017 года составил около 6, 743 млрд долларов США, увеличившись более чем на 454 млн долларов по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Таким образом, внешний долг в 2017 году достиг рекордного уровня, учитывая, что в третьем квартале 2017 года НБМ сообщил о 6,74 млрд долларов США, а предыдущий рекорд составил 6,87 млрд долларов США (в конце 2013 года).

В 2017 году валовая внешняя задолженность нашей страны увеличилась почти на 500 млн долларов США, что является самым высоким показателем с 2013 года.

Валовой внешний долг превышает валовой внутренний продукт, который оценивается в конце 2017 года в размере 6,75 млрд долларов.