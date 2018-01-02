Вице-примар Бельц подал в отставку

Вице-мэр Бельц Игорь Шеремет подал в отставку.

Игорь Шеремет уточнил, что причина его отставки заключается в его несогласии с «теми механизмами в управлении городом, на которых настаивает примар Ренато Усатый».

«Чтобы сохранить свою репутацию юриста и корректность, которую я всегда проявлял, сегодня я заявляю о своей отставке с должности вице-примара. Это последний день работы. Я публично и открыто заявляю, что возвращаюсь к адвокатуре», – уточнил Шеремет.

Он добавил, что пришел в администрацию города Бельцы не ради определенных политических дивидендов или высоких должностей.

«Поскольку механизмы, применяемые мной, не допускаются, то я не намерен устанавливать корректность и справедливость в местном публичном управлении, я не хочу доводить ситуацию до напряженных отношений между мной и примаром, потому что это негативно повлияет на акт администрации», – отметил он