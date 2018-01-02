Николай Журавский: "Здоровый образ жизни без развития спорта невозможен"

(Интервью президента Национального олимпийского и спортивного комитета (НОСК) Николая Журавского корреспонденту «ИНФОТАГ» Владимиру Сидоренко)



- Господин Журавский, каков итог выступлений молдавских спортсменов на международной арене в 2017 году?

- Положительный, учитывая тот факт, что уходящий 2017 г. – это первый год олимпийского цикла 2017–2020 гг. Радует, что появилось много талантливой молодежи, добившейся в уходящем году высоких международных турнирных успехов. Это дзюдоисты, каноисты, борцы, легкоатлеты. Причем, победы они праздновали в соперничестве со своими сверстниками из США, Германии, России, Франции…



- Насколько финансирование спорта в этих государствах выше, чем в Молдове?



- На много. Но дело не только в суммах государственной и спонсорской поддержки профессионально спорта. В этих странах сложились давние традиции и условия для занятия спортом. Столетиями там создавалась не только инфраструктура, но и отношение к спорту.



Учитывая, что в Молдове инфраструктура разрушена, то результатам наших спортсменов на международных турнирах не стоит сильно огорчаться. Но, при этом, и не следует останавливаться на пути к высшим олимпийским, мировым и европейским достижениям. У нас для этого есть возможности. Так, между НОСК и министерством образования, культуры и исследований ведется конструктивный диалог, в процессе которого мы находим точки соприкосновения, ищем ответы на стратегические вопросы развития спорта в Молдове.



- Немало примеров тому, когда молдавские атлеты, добившиеся при государственной поддержке и местных спонсоров успехов на международных турнирах, в поисках лучшей материальной доли, начинают отстаивать спортивную честь других стран. И эта тенденция набирает обороты. Почему НОСК и национальные профильные спортивные федерации не настаивают на официальном запрете участия этим атлетам в международных соревнованиях под чужими флагами?



- Потому, что такой запрет нарушает права человека. Спортсмен волен сам определять, за какую страну ему выступать.



Да и честь нашей страны на международной арене с успехом отстаивают натурализованные атлеты. Таковым, например, является лучший спортсмен Молдовы 2017 г., тхэквондист Аарон Кук, ставший бронзовым призером чемпионата мира. Успешно выступают на международной арене каноисты - братья Олег и Сергей Тарновские, борец Светлана Саенко…



Моя позиция в этом вопросе такова: лучше быть первым дома, чем затеряться в другой стране буквально через полгода. В этом смысле, примеры бывших наших штангистов и дзюдоистов наглядны, показательны и поучительны. Они и миллионерами не стали, и в моральном и спортивном плане ничего не выиграли.

- В государственном бюджете 2018 года на финансирование спорта предусмотрены незначительные финансовые средства. Как с таким скромным финансированием развивать спорт и добиваться результатов?



- Таков итог деятельности руководителей прежнего министерства молодежи и спорта. Когда весной нынешнего года верстался государственный бюджет 2018 г., им следовало отстаивать интересы молдавского спорта, а не думать о реализации личных амбиций. За последние пять лет из госбюджета на финансирование капитальных вложений в спорт направлено всего 6 млн. леев. Это примерно в 100 раз меньше потребностей.



Наличие самых элементарных спортивных сооружений необходимо не столько для занятия профессиональным спортом, сколько для развития и поддержания физической культуры населения. Для ведения гражданами Молдовы, особенно молодого поколения, здорового образа жизни. Если мы не осознаем, что на государственном уровне следует всячески поддерживать развитие физической культуры и спорта, то в скором времени вырастет поколение, играющее в футбол исключительно на компьютерах, проводящее свой досуг, главным образом сидя в барах, кафе и ресторанах. Разве мы хотим, чтобы наши будущие поколения росли хилыми, употребляли наркотики и предавались пьянству?



Бывшие высшие спортивные чиновники, увы, не отстаивали интересы молдавского спорта, не боролись за его развитие. К процессу формирования контрольных цифр ежегодных государственных бюджетов они не подключали широкие слои спортивной общественности.



- Спортивная общественность предлагала руководству министерства разработать совместные финансовые предложения по формированию расходной части государственного бюджета?



- Неоднократно. Но в министерстве, очевидно, работали мелкие и недалекие чиновники, полагавшие, что они и без общественной поддержки во всем разберутся и всего добьются. В итоге, мы сегодня имеем то, что имеем.



- Молдавские спортсмены добиваются успехов на международных юношеских и молодежных соревнованиях, но на взрослых турнирах затем не блистают. Чем это обусловлено?



- Тем, что молдавские тренеры полагают, что они одновременно способны классно подготавливать спортсменов в юношеском, юниорском, молодежном и взрослом возрастах. И это - существенная ошибка. Международная практика давно показывает, что на разных этапах развития профессионального спорта с атлетами работают различные команды специалистов.



Другая проблема – это старение нашего тренерского цеха. Да, наставники преклонного возраста накопили огромный опыт и багаж знаний, но у них уже не та энергетика. Это объективный фактор. Многие заслуженные тренеры это осознают, и хотят делиться своими знаниями с молодыми специалистами, передавать опыт. Но, увы, некому. Во многих спортивных федерациях мы не видим притока молодых специалистов. И это не частное, не федеральное, а системное государственное упущение.



Кроме того, в спорте, как нигде важна массовость. Как среди спортсменов, так и в кругу их наставников. Этого у нас тоже не наблюдается. А без реальной конкуренции рост спортивных показателей значительно затрудняется.

- Не является ли существенным фактором невыразительных выступлений на международной арене наших спортсменов и недостаточное материальное стимулирование в случае достижения значительных успехов?

- Нет. По суммам премиальных, выплачиваемых нашим атлетам из государственного бюджета, по сравнению с другими странами Европы за успехи, остигнутые таких турнирах, Республика Молдова входит в первую десятку.