Главная КС Молдовы 2 января рассмотрит запрос о временном отстранении Додона Конституционный суд Молдовы во вторник, 2 января, рассмотрит запрос депутатов "Демократической партии" о временном отстранении Игоря Додона с поста президента. Политики обратились в суд с требованием констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное исполнение обязанностей президента, сообщает ura-inform.com. Свои требования демократы обосновывают повторным отказом Игоря Додона подписать указ о назначении новых членов правительства, предложенных "Демократической партией". При этом депутаты попросили судей рассмотреть их запрос в срочном порядке. Напомним, президент Молдовы Игорь Додон вновь отклонил кандидатуры на должности министров, предложенные премьер-министром Павлом Филипом. Ранее спикер парламента Андриан Канду заявлял, что если президент откажется подписывать указ о назначении новых министров, правительство будет вынуждено обратиться в Конституционный суд с требованием установить временное исполнение обязанностей президента.

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