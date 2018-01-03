МАИБ: сбывается прогноз Ренато Усатого?

Павел ЛИСНИК

В декабре ряд порталов опубликовал сообщение лидера «Нашей партии», мэра Бельц Ренато Усатого, обнародованное им в соцсети. Банковские афёры в Молдове не закончились, наоборот, открываются новые схемы захвата, уже на сей раз «жирного» банка – МАИБ. По словам Усатого, Плахотнюк намерен украсть последний мощный частный банк в стране. Может, он не столько банк хочет украсть, сколько деньги, которые есть в этом банке?

Скажу честно, как бывший банковский работник ещё советских времён, я не поверил в эту новость, тем паче, что все мы ожидали отчёт Кролл-2 о банковской краже века. Принял эту весть как обычный выстрел в информационной войне между двумя олигархами. Но… к концу года моё мнение изменилось. И вот почему.

Мой сосед, давний акционер МАИБ, был весьма раздосадован. Оказывается, банк закончил год с самой высокой прибылью за всю историю своего существования. Естественно, и дивиденды акционеров должны были быть выше, чем в прошлые годы. На заседании исполнительного органа МАИБ была обозначена и проголосована цифра дивидендов: 150 лей за акцию. Это решение было единогласно проголосовано и акционерами банка.

Но, к всеобщему удивлению, Нацбанк урезал наполовину сумму дивидендов без разъяснения причин акционерам. Вопрос: банк частный, решение акционерами было принято, почему оно проигнорировано национальным банком? Или решение нацбанка принято вынужденно?

Может быть, Усатый где-то прав в своих прогнозах? Он пишет, что руководство МАИБ шантажируется уголовными делами. Неужели и молодой руководитель НБМ Сержиу Чокля, на которого возлагались такие надежды, у которого есть опыт работы в европейском банке, попал в сети олигарха? Не хочется верить, что такое демонстративное игнорирование воли добросовестных акционеров частного банка имеет под собой корыстные цели.

Не исключаю, что руководство нацбанка нашло лазейку в наших заказных законах для оправдания своих сомнительных действий. Хотя какое может быть оправдание для игнорирования мнения добросовестных частных акционеров частного банка? Притом мнение акционеров нагло проигнорировано уже не в первый раз. У моего соседа своя версия: будущий владелец банка хочет заполучить «кусочек пожирнее».

Что это за игрища государства с приватным банком? Неужели оправдается прогноз Ренато Усатого? Рассчитывать на справедливое решение в условиях «олигархического права» вряд ли стоит. Единственный выход – Европейский суд по правам человека. В данном случае грубо нарушены права 3000 акционеров частного банка.