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Андриан Канду подпишет указ о назначении двух вице-премьеров и пяти министров
02.01.2018

Председатель парламента Андриан Канду временно исполнит обязанности президента страны с целью подписания указов о назначении новых членов правительства.

„Конституционный суд, в качестве гаранта Конституции, предоставил сегодня решение для устранения конституционального тупика, созданного президентом Игорем Додоном, который решил повторно игнорировать нормы закона. В качестве исполняющего обязанности президента, подпишу в ближайшее время указ о назначении министров и приму их присягу”, - отметил Андриан Канду во вторник, 2 января, в Конституционном суде, передает ipn.md.

Конституционный суд определил по требованию группы депутатов из Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету обстоятельства, оправдывающие введение временного исполнения обязанностей президента Республики Молдова о назначении новых членов правительства. По словам Андриана Канду, решение Конституционного суда предоставляет путь решения для невозможности временного исполнения должностных обязанностей президента только в области, связанной с назначением новых членов правительства.

Правительственные перестановки были объявлены 19 декабря. В правительство должны прийти: Кристина Лесник, Кирилл Габурич, Светлана Чеботарь, Ливиу Волконович, Тудор Ульяновски, Александру Тэнасе и Юрие Лянкэ, который предложен для новой должности вице-премьера по европейской интеграции.


 
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