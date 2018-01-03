Игорь Додон: Конституционный суд окончательно перешел в серую зону правового государства

Президент Республики Молдова Игорь Додон отмечает, что решением, вынесенным 2 января, Конституционный суд стал заложником собственных необдуманных решений, а также созданных им же прецедентов. В публикации в социальной сети глава государства написал, что члены КС согласились „играть” так, как им будет диктовать правящий режим демократов, передает IPN.

По словам Игоря Додона, КС вынужден продолжать принимать противоречивые решения – на пределе законности и за пределами здравого смысла. Глава государства добавляет, что следовало ожидать от КС повторения политического трюка от 17 октября этого года, когда президент страны был отстранен от власти для назначения министром обороны Стурзы. „КС окончательно перешел в серую зону демократии и правового государства. Суд лишний раз подтвердил свой имидж послушного политического инструмента, а не конституционного органа”, написал Игорь Додон.

Глава государства добавляет, что в КС должно было обратиться правительство либо парламент. Но обращение было сделано через некоторых депутатов. „Эти министры входят в правительство через черный ход, не обладая необходимой легитимностью и доверием. Положительная сторона всей создавшейся ситуации состоит в том, что власть вновь скомпрометировала себя в глазах граждан. А это серьезно снизит ее позиции в текущем году, когда в стране ожидаются очередные выборы”, написал Игорь Додон.

2 января КС принял постановление, согласно которому председатель парламента или премьер-министр могут временно исполнять обязанности президента страны с целью издания указа о назначении двух вице-премьеров и пяти министров. Решение было вынесено, поскольку президент страны отказался утвердить кандидатуры, предложенные повторно премьером на соответствующие должности.

Правительственные перестановки были объявлены 19 декабря. В правительство должны прийти: Кристина Лесник, Кирилл Габурич, Светлана Чеботарь, Ливиу Волконович, Тудор Ульяновски, Александру Тэнасе и Юрие Лянкэ, который предложен для новой должности вице-премьера по европейской интеграции.