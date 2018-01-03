Председательство Болгарии в ЕС и его влияние на Молдову

Ни Молдова, ни другие страны Восточного партнёрства ничего не потеряют из-за того, что в течение шести месяцев внимание Болгарии будет сосредоточено на Западных Балканах...



В ближайшие шесть месяцев 2018 года в Совете Европейского союза будет председательствовать Болгария. Она возглавит этот Совет впервые, спустя 11 лет после своего вступления в ЕС. Кроме того, впервые в истории Евросоюза председательство, на основе принципа ротации, переходит государству-члену ЕС, не входящему ни в Еврозону, ни в Шенгенскую зону. Более того, Болгария занимает последнее место в ЕС по своему экономическому потенциалу (ОЭСР: ВВП в 2016 году – 18 886 долларов США на душу населения) и находится в большой энергетической зависимости от России (95% объёма потребляемого газа).

Таким образом, это председательство станет двойной проверкой. С одной стороны, будет проверена способность Болгарии управиться с многочисленными европейскими досье и сохранить своё внутриполитическое равновесие, необходимое для борьбы с коррупцией и продвижения вперёд судебной реформы. С другой стороны, это станет испытанием и для самого Евросоюза. Ведь Болгария и Румыния являются единственными государствами-членами ЕС, подозреваемыми в чрезмерной коррумпированности и в наличии различных изъянов в их правовых системах. В связи с этим процесс оценивания, запущенный Евросоюзом в 2007 году, не завершится и в 2018 году, из-за чего присоединение Болгарии к Шенгенской зоне откладывается ещё, как минимум, на один год.

Для своего председательства, переходящего к ней по принципу ротации в 2018 году, Болгария избрала девиз „В единстве наша сила”. Этот посыл не случаен, он указывает на преобладающее в ЕС намерение сосредоточиться на укреплении европейского единства вокруг идеи более безопасной, стабильной и солидарной Европы. На внешней арене в 2018 году Совет ЕС под председательством Болгарии будет в меньшей степени уделять внимание восточным соседям (IPN, 27 ноября 2017 г.), в том числе Молдове, чем в 2017 году, когда Эстония обеспечивала сильное дипломатическое лобби в поддержку Восточного партнёрства. Болгария уже публично объявила о том, что значительные дипломатические усилия она направит на регион Западных Балкан. Продвижение повестки дня европейской интеграции и вступления в ЕС в этом регионе совершенно необходимо, поскольку оно готовит почву для 2020 года, когда обновятся состав Европейской комиссии и Европарламента. До тех пор Болгария и другие члены ЕС намерены оживить сотрудничество в регионе за счёт проектов по взаимоподключению. Такой подход выгоден с точки зрения снижения напряжённости в регионе, где территориальные споры (Словения–Хорватия, Хорватия–Босния, Косово–Черногория и т. д.), межэтнические разногласия (Босния и Герцеговина, Сербия–Косово) и внутригосударственная нестабильность (БЮР Македония) либо отвлекают внимание от реформ, либо тормозят их проведение.

Приоритеты Болгарии

В продолжение председательства Эстонии (IPN, 3 августа 2017 г.), Болгария будет следовать 18-месячной стратегической повестке дня Совета ЕС, к которой во второй половине 2018 года присоединится и Австрия. Однако Болгария сосредоточится на четырёх приоритетах.

Во-первых, Болгария намерена продолжить усилия в рамках политики сплочения, необходимой для сокращения экономических и социальных диспропорций внутри ЕС. Так, особое внимание будет уделяться обсуждению новой Многолетней финансовой рамочной программы или, иными словами, тому, как будут распределяться европейские средства после 2020 года.

Безопасность с точки зрения управления миграцией, убежищем и внешними границами ЕС станет вторым приоритетом Болгарии.

Сочетание усилий по созданию единого европейского цифрового рынка, с инвестициями в образование и расширение прав и возможностей молодёжи, является третьим приоритетом болгарского председательства в ЕС, который полностью совпадает с концепциями Эстонии и Австрии.

Активизация вступления в ЕС стран Западных Балкан является наиважнейшим стремлением Болгарии в период её председательства. В соответствии с этой целью Болгария планирует разработать индивидуальные планы действий с конкретными шагами для каждой из стран региона. Параллельно предлагается запустить ряд проектов, которые свяжут эти страны в сфере наземного и воздушного транспорта, энергетики, образования и т. д. В частности, речь идёт о расширении доступа к Интернету, о постепенном отказе от роуминга. Чтобы подвести итоги своего председательства, Болгария планирует в мае 2018 года провести в Софии Саммит стран Западных Балкан.

Вызовы для Болгарии

Основными вызовами для Болгарии являются уже ставшая хронической политическая нестабильность и нарушения в функционировании правового государства.

Победа с преимуществом в 5% проевропейской партии ГЕРБ во главе с Бойко Борисовым над Социалистической партией на досрочных выборах в марте 2017 года (32% против 27%) недостаточна для устойчивого правления. Хотя союз с националистическими силами (Патриотический союз) и позволяет Борисову управлять страной, вероятность политического коллапса в период председательства в ЕС по-прежнему весьма высока. Отставка спикера парламента от ГЕРБ в ноябре 2017 года вследствие угроз социалистов бойкотировать заседания, вызвавшая парламентский кризис, подтверждает силу оппозиции. Которая, хоть и не призывает к выходу из ЕС, выступает за отмену санкций против России. К этому добавляется сильная фигура президента Румена Радева, поддерживаемого социалистами, который, похоже, косвенно препятствует проведению антикоррупционных реформ.

Качество правового государства в Болгарии описано в докладе Механизма сотрудничества и проверки от 15 ноября 2017 года. В нём достаточно чётко указано, что по итогам 10 лет тщательной оценки со стороны ЕС лишь в одной из шести отслеживаемых областей зафиксированы важные позитивные изменения. Так, наибольший прогресс наблюдается в плане роста независимости судебных органов. Был инициирован ряд мер, но они не были доведены до конца, что мешает Болгарии получить „зелёный свет” для вхождения в Шенгенскую зону. Недостатки касаются таких аспектов, как: i) рационализация правовых рамок судебного преследования по делам о большой коррупции; ii) реформа судебной системы и прокуратуры; iii) механизм борьбы с большой коррупцией в государственном секторе; iv) борьба с малой коррупцией и коррупцией на уровне органов местной публичной администрации; v) отчётность по делам об организованной преступности и конфискация имущества, полученного незаконным путём.

Другие важные вызовы связаны с географическим положением Болгарии. Будучи расположена по соседству с Западными Балканами, эта страна легко „заражается” негативной динамикой данного региона. Помимо политической важности Западных Балкан и предотвращения потенциальных внутрирегиональных и даже внутригосударственных конфликтов (случай БЮР Македония в 2016–2017 гг.), в первую очередь Болгарию и остальную Европу заботит прекращение незаконной миграции. Основные опасения по поводу этого региона связаны со скептическим восприятием реальной способности контролировать физические границы, с высокой коррупцией на уровне учреждений и с высокой организованностью преступности, действующей в регионе. В результате южные границы Западных Балкан рассматриваются как нечто ненадёжное и требующее укрепления.

Кроме того, Болгария соседствует с Турцией, в которой проживают около 400 тысяч болгар турецкого происхождения, из которых около 200 тысяч имеют болгарские паспорта. В то же время, около полумиллиона болгарских турок составляют политически активное меньшинство, которое поддерживает партию „Движение за права и свободу”, набравшую около 9% голосов на выборах 2017 года. Вызывают тревогу тенденции де-европеизации, подхлёстываемые разрушением демократии в Турции, вызванным конституционным референдумом 2017 года и теми чистками, которые были начаты в гражданских структурах после неудавшегося государственного переворота 2016 года. Риски для болгарских властей связаны с усложнением диалога с Анкарой и усилением подозрений относительно вмешательства Турции во внутренние дела Болгарии посредством турецкого меньшинства, проживающего в этой стране. В случае лиц, принимающих решения на уровне ЕС, первоочередное опасение в связи с ограничением демократии проистекает из возможного нарушения договорённостей (и так противоречивых), касающихся управления нелегальной миграцией. Вступление Турции в ЕС уже отложено на неопределённый срок (Европейская комиссия, 13 сентября 2017 г.), а летом 2017 года Европарламент даже призвал приостановить переговоры о вступлении этой страны в ЕС.

Болгария входит в число тех стран, где Россия чувствует себя комфортно. Она делает ставку на болгарских социалистов, выступающих против санкций, а также на присутствие российских активов в энергетическом секторе Болгарии. Несмотря на то, что газопровод „Южный поток”, который Россия хотела провести в Болгарию, провалился в 2014 году под давлением европейского законодательства о конкуренции, российские интересы по-прежнему крепко привязаны к другим источникам энергии. Так, помимо поставок ядерного топлива на атомную электростанцию ​​ „Козлодуй”, осуществляемых Россией, последняя планирует активное участие в развитии генерирующих мощностей для производства электроэнергии. Несмотря на то, что имеющиеся у России рычаги влияния в политике и энергетическом секторе Болгарии не дают Москве реальных возможностей потревожить председательство Софии в Совете ЕС, они представляют собой значительные преимущества со среднесрочными и долгосрочными последствиями. В то же время, активизация России в Болгарии и регионе должна подтолкнуть ЕС к подтверждению им своих обязательств перед странами Западных Балкан.

Председательство Болгарии и его последствия для Молдовы

Тот факт, что Болгария предпочитает сосредоточиться на Западных Балканах, свидетельствует о том, что, по меньшей мере, шесть месяцев Восточное партнёрство не будет находиться в центре внимания ЕС. В практическом плане это не может существенно отразиться на положении тех стран, которым удалось создать собственную правовую и институциональную базу для сотрудничества с ЕС. Следовательно, страны с Соглашениями об ассоциации, включая Молдову, будут по-прежнему находиться на орбите ЕС, а восточноевропейские страны без новых соглашений с ЕС (Азербайджан, Беларусь) могут оказаться несколько в тени.

В реальности финансовые ресурсы для Молдовы и других стран Восточного партнёрства прописаны до 2020 года. Поэтому усилия Болгарии по привлечению средств и внимания к Западным Балканам не смогут изменить размеры бюджета, предоставляемого странам Восточной Европы, если только правительства Молдовы, Украины или других стран не допустят осечек при проведении каких-либо реформ. В таком случае деньги будут просто перенаправлены на другие статьи расходов ЕС, в том числе для балканских проектов. Это касается прямой бюджетной поддержки, макрофинансовой помощи или грантовых компонентов (например, для проектов в энергетическом секторе), которые Брюссель может предоставить Молдове. По такому маршруту прошли 28 миллионов евро бюджетной поддержки, первоначально предназначавшиеся для реформы сектора правосудия в Молдове, но не переведённые Евросоюзом из-за отставания, имевшего место в 2014–2015 годах.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе Молдова может оказаться в затруднительном положении из-за желания Болгарии и ЕС в целом сосредоточиться на интеграции в европейское пространство Западных Балкан. Даже если это положительно скажется на сокращении угроз для безопасности в Европе, „переваривание” Западных Балкан потребует времени и ресурсов, которые после 2020 году сократятся по причине Брекзита. Поэтому, в дополнение к политическому пресыщению Евросоюза процессом расширения, по итогам поглощения им западнобалканских стран, Молдова и другие страны Восточного партнёрства могут столкнуться и с дефицитом европейских средств.

Вместо заключения...

Приоритеты болгарского председательства в ЕС будут способствовать укреплению европейской безопасности, защищённости и солидарности. Однако остаётся неясной способность Болгарии успешно добраться до конца срока своих председательских полномочий, не погрузившись в новый политический кризис, в результате которого сочувствующие России силы могут укрепить свои позиции. В отличие от Эстонии или даже Австрии, Болгария находится в непосредственной близости от геополитических зон, отнюдь не отличающихся спокойствием, где источниками нестабильности выступают Турция и страны Западных Балкан (БЮР Македония).

Ни Молдова, ни другие страны Восточного партнёрства ничего не потеряют из-за того, что в течение шести месяцев внимание Болгарии будет сосредоточено на Западных Балканах. Исключением могут стать те неприятные ситуации, когда заброшенная или выполненная не до конца реформа в таких странах, как Молдова, может побудить ЕС сменить получателя финансовой помощи, в том числе, в пользу балканских стран.

В широком смысле, председательство Болгарии не принесёт кардинальных перемен в краткосрочной перспективе для нынешнего положения Восточного партнёрства. Это положение в решающей степени зависит от качества управления в странах региона, а также от действий России, которые будут предприняты Владимиром Путиным после президентских выборов марта 2018 года, в период его следующего президентского мандата, истекающего в 2024 году.

Дионис Ченуша